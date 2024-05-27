Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı? - Son Dakika
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Ekonomi

Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından konutlarda kullanılan doğal gazın 25 m3'lük kısmının bir süre devlet tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. Haziran ayında uygulamanın sona ermesi beklenirken Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, indirim sürecinin bir yıl daha uzatılması için hazırladığı tasarıyı Meclis'e sundu.

27.05.2024 15:05  Güncelleme: 15:12
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu açıklamasının ardından bir yıllık fatura desteği de açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl mayıs seçimleri arefesinde ilan edilen, doğalgaz faturalarında 25 m3'lük harcamanın devlet tarafından karşılanması uygulaması 3 1 Mayıs 2024'te sona eriyor. Haziran ayında indirimin son bulmasıyla birlikte doğal gaz faturaları 150 TL artışla birlikte ödenecek.

1 YIL DAHA UZATILMASI MECLİS GÜNDEMİNDE

Vatandaşın cebini biraz da olsa rahatlatan bu uygulamanın bitmesine günler kalmışken Muğla Milletvekili Cumhur Uzun hazırladığı tasarı ile 25 m3 doğal gaz fatura desteğinin 1 Mayıs 2025'e kadar uzatılmasını Meclis gündemine taşıdı.

İndirim tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Tasarının kabul edilmesi durumunda vatandaşların konutlarında kullandıkları doğal gazın 25 m3'lük kısmını bedava olacak şekilde kullanmaya devam edecek.

Verdiği doğal gaz önergesine ilişkin açıklama yapan Cumhur Uzun, doğal gazın süresinin bittiğini ancak aradan geçen bir yıllık zaman içinde Türkiye ekonomisinde bir iyileşme olmadığını ve vatandaşların geçim sıkıntısını daha da çok hissetmeye başladığını söyledi. Uzun, doğal gaz indiriminin açıklandığı zaman enflasyonun yüzde 43,68 iken Mart 2024 verilerine göre bile enflasyonun yüzde 68,50'ye ulaştığını hatırlattı.

Cumhur Uzun doğal gaz indirimin uzatılmasının maliyetinin katlanılmayacak düzeyde olmadığını vurguladı.

Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis\'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Cumhur Uzun, Karadeniz, Muğla, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Davut Çağlar: aman diyin bedava bişe istemiyorum daha sonra fazlasını alıyorlar 1 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: doğalgazı olmayanlara da tüp yardımı yapılmalı. mutfak 3 ayda 1 tüp yiyor... 0 0 Yanıtla

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