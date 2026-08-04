Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi

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Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalar nedeniyle Bennu Gerede hakkında 'müstehcenlik' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Gerede, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı.

SAVCI ADLİ KONTROL TALEP ETTİ

Soruşturmanın ardından fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bennu Gerede, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartı uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Bennu Gerede, yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Dakika Gündem Gözaltına alınan Bennu Gerede'yle ilgili karar verildi - Son Dakika

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