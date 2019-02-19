Gözaltına Alınırken Tacize Uğradığı İddia Edilen Üniversiteli Kızdan Suç Duyurusu

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Polis, "Gözaltında Cinsel Saldırı" İddialarına Görüntü ile Yanıt Verdi

Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu