Gözde Akbaba, Eski Aşkı Tarafından Öldürüldü

İZMİR'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Lokman Etken (33) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Gözde Akbaba (26), memleketi Kırşehir 'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Akbaba'nın tabutuna duvak örtüldü.

Olay, 19 Ocak'ta saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken, eski kız arkadaşı olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Etken, siteden çıkan Akbaba'nın peşinden gidip elindeki tabancayla ateş açtıktan sonra kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gözde Akbaba, ambulansla ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akbaba, kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Lokman Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TABUTUNA DUVAK ÖRTÜLDÜ

Gözde Akbaba'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kırşehir'e getirildi. Akbaba için Sanayi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Akbaba'nın yakınları ile vatandaşlar katılırken, tabutuna ise duvak örtüldü. Gözde Akbaba gözyaşları içinde Hızırağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.