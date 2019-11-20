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Göztepe, Alanya'da şanssızlığını kıracak

6 saat önce

SÜPER Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı.

Göztepe, Alanya'da şanssızlığını kıracak, System.String[]

SÜPER Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, rakibiyle dış sahada oynadığı son 6 maçı kazanamadı. Akdeniz temsilcisiyle Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar ilk ve son galibiyetini 1990-1991 sezonunda 2-1'lik skorla elde etti. Alanya deplasmandanda oynadığı son 6 müsabakada ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Göztepe, İzmir'e puan kayıplarıyla döndü. Süper Lig'deki ilk sezonunda Alanyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, geçen sezon ise turuncu-yeşillilere 1-0 yenildi. Bu sezona çok iddialı başlayan ve zirve yarışından kopmayan Aytemiz Alanyaspor şu ana kadar evinde mağlubiyet yüzü görmedi. Alanyaspor Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Göztepe ise gurbette 5 puan topladı. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kalan İzmir ekibi Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başardı.


Aytemiz Alanyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:31 Kaynak: DHA
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