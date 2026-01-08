Göztepe Harcama Limitlerinden Muaf Tutuldu - Son Dakika
Göztepe Harcama Limitlerinden Muaf Tutuldu

Göztepe Harcama Limitlerinden Muaf Tutuldu
08.01.2026 12:43  Güncelleme: 15:28
Göztepe, TFF tarafından mali kriterleri başarıyla yerine getirerek yeniden harcama limitlerinden muaf.

Futbol şubesini 3.5 yıldır Türk sporunun ilk yabancı yatırımcısı olan Sport Republic şirketinin yönettiği, Trendyol Süper Lig'de yakaladığı başarı, vitrine çıkardığı yeni yıldızlar ve tesisleşme hamleleriyle örnek gösterilen İzmir temsilcisi Göztepe, harcama limitlerinden muaf tutuldu. Türk futbolunda Göztepe Modeli'nin başarısı harcama limitlerinde muafiyetle taçlandı. Süper Lig'de kulüplerin mali darboğazla mücadele ettiği bir dönemde Göztepe, futbol ekonomisinde devrim niteliğinde bir başarıya ikinci defa imza attı.

ÖRNEK DAVRANIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) titizlikle uyguladığı mali kriterleri eksiksiz yerine getiren ve hiçbir banka borcu bulunmayan sarı-kırmızılı kulüp, harcama limitlerinden tamamen muaf tutulma hakkını ikinci defa kazandı. Birçok kulübün kısıtlı limitler nedeniyle transfer yapmakta zorlandığı bu günlerde Göztepe, sahip olduğu bu muafiyet sayesinde bütçesini stratejik hedeflerine uygun olarak yönetme ve istediği yatırımı yapma özgürlüğüne sahip tek kulüp olarak öne çıktı.

LİMİT ENGELİ KALMADI

Bu finansal başarı, Sport Republic'in küresel vizyonu ile Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yıllardır işlediği disiplinli yönetim anlayışının ortak zaferi olarak değerlendirildi. TFF'nin Türk futbolunu mali disipline sokma çabalarına en profesyonel yanıtı veren Göztepe, güçlü bilançosuyla ligin en güvenilir yapısı haline geldi. Diğer kulüpler TFF limitleri dahilinde her kuruşun hesabını yaparak hareket etmek zorundayken, Göztepe'nin önünde hiçbir limit engeli bulunmaması, kulübe transfer piyasasında ve stratejik yapılanmada paha biçilemez bir avantaj sağlayacak.

Göztepe'nin ulaştığı bu limit dışı statü, sadece bugünün transferlerini değil, kulübün gelecekteki sürdürülebilir başarılarını da garanti altına alabilecek. Banka faizlerine veya yapılandırma borçlarına enerji harcamayan İzmir temsilcisi, tüm kaynağını doğrudan sahaya, tesisleşmeye, akademiye ve stratejik transferler gibi vizyon projelere aktarabilecek. TFF'nin modern kriterlerine tam uyum sağlayan ve borçsuzluk ilkesiyle hareket eden Göztepe, hem mali hem de sportif açıdan Türkiye'nin parlayan yıldızı ve diğer kulüpler için ders niteliğinde bir örnek olacak.

Kaynak: DHA

Trendyol Süper Lig, Finans, Futbol, Spor

Göztepe Harcama Limitlerinden Muaf Tutuldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Göztepe Harcama Limitlerinden Muaf Tutuldu - Son Dakika
