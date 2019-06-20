Son Dakika Haberleri: Göztepe ilk transferini açıkladı
Son Dakika Spor Haber

Göztepe ilk transferini açıkladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi transfer etti.

Göztepe ilk transferini açıkladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Altyapıda Kazım Karabekir Sanayispor ve Medipol Başakşehir'de oynadıktan sonra Körfez İskenderunspor'da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi.
Murat Paluli, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk transferi oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Hatayspor, Murat Paluli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif Atletico Madrid, Real Madrid'den Llorente'yi transfer etti Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı! Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:24:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göztepe ilk transferini açıkladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]