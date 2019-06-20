Göztepe ilk transferini açıkladı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor'dan Murat Paluli'yi transfer etti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:51 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Hatayspor
'dan Murat Paluli
'yi transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Murat Paluli ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
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İskenderunspor'da profesyonel olan 24 yaşındaki sağ kanat savunma oyuncusu Murat Paluli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hatayspor formaları da giydi.
Murat Paluli, sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki ilk transferi oldu.
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