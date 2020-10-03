Göztepe maçının ardından (2)

Okan Buruk Hedefimiz tekrardan şampiyonluk, bunun için yola çıktıkErsan Parlatan Buradan aldığımız 1 puan oldukça değerliOlgucan KALKAN - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Medipol Başakşehir sahasında Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Başakşehir'in özellikle maçın ilk yarısında çok üstün oynadığını belirten Ersan Parlatan, 'Gerçekten bizi yarı sahamıza hapsettiler. Sürekli topla oynayan, domine eden bir Başakşehir vardı. Bunu net söylemek gerekiyor. İyi oynadılar, çok konsantrelerdi. Ne kadar lige iyi başlamamışlar olsalar da bugünkü maça farklı çıktıkları ortadaydı. Defansif anlamda pozisyon vermedik diyemeyeceğim ama yüzde 100'lük fırsartlar da sunmadık. İyi defans yaptığımızı söyleyemeyiz. Ofansif olarak da çıkışları yapamadık. Bunda Başakşehir'in de etkisi vardı. Top kayıplarından sonra bizi oynatmadılar. Kaptığımız topları iyi kullanamadık. Sonucunda da böyle bir oyun çıktı. İkinci yarı daha farklı oldu. Pozisyon vermeden, ilk devreye göre görüntü olarak daha iyiydi. Sonrasında hızlı hücumlarla 2-3 pozisyon yakaladık, ilk yarı bunu yapamamıştık. İkinci yarı daha iyi savunma yaptık. Hem kanatları hem yapılan ortaları hem de merkezi iyi kapattık. Bu da buradan 1 puan almamızı sağladı. Pozitif bakmak lazım. Burada 1 puan bizim için oldukça değerli, gol yemeden bitirdik. Defansif anlamda bu bir artı. Biz daha iyi futbol oynayabilen bir takımız. Bunu Gaziantep ve Denizlispor maçlarında gösterdik. Bunların doğrultusunda çalışmalarımızı yapıp, yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz' diye konuştu.OKAN BURUK BİRÇOK ŞEY VAR AMA GOL YOKİstek olarak ilk 3 maçın üstünde olduklarını ifade eden Okan Buruk ise 'Hücumsal anlamda ilk 3 maçın üstündeydik. Bir türlü golü atamadık. Burada özellikle ceza sahası içindeki doğru vuruşu yapamadığımız, bireysel becerilerimizi gösteremememiz 0-0'lık skorla buradan ayrılmamıza yol açtı. Maçın bütün bölümünde iyi işler yaptık. Rakibe fırsat vermedik, 25 tane şutumuz, 20 tane ortamız, 12 tane kornerimiz var. Birçok şey vardı ama gol yoktu. Gol olmadıktan sonra da bunları konuşmanın bir anlamı yok. 4 maça da baktığınız zaman Galatasaray maçının bir devresini de sayarsak bize karşı kapanan, bekleyen takımlara karşı oynadık. Bu da bizim 1 puanla kötü başlangıcı devam ettirmemize neden oldu. Bu oyunu devam ettirirsek geçtiğimiz sezonun şampiyon Başakşehir'ine tekrar ulaşırız. Pazartesi gününe kadar bir transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Hücum katkı yapacak bir isim düşünüyoruz. Önde 4 ofansif oyuncu, orta sahadan 1-2 oyuncu, daha bekleri de sayarsak 6-7 hücum oyuncusuyla oynuyoruz. Ancak bir türlü bize gol getiremiyoruz. Milli ara var. Buradan çok güçlü dönmemiz gerekiyor. En kısa zamanda kazanmaya başlamak istiyoruz. Lig uzun, kaybettiğimiz bir şey yok. Bu periyodu herkes yaşayacak. Bazen sonda, bazen başta oluyor. Geçen sene de başta oldu, sonra yükselişe geçtik. Toparlanıp ileri gitmeyi düşünüyoruz. Sahada oynamak isteyen bizdik. Güzel futbolu ortaya koymak isteyen benim takımımdı. Bu anlamda oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyun çok fazla durdu. Göztepe takımını bu anlamda suçlamıyorum ama orada bir hakem var. Hakemin oyunu yönetmesi gerekiyor. Devamlı yere yatılması, zaman geçirilmesinin önüne geçmesi gerekiyordu. İlk yarıdaki uzatmayı bile tam yapamadı. Avantajı uygulayacağı yerde oyunu durdurup, rakibe kart verdi. Futbolu bilmek gerekiyor. Bilenlerle bilmeyenleri aynı sahaya koyunca zor oluyor. Özgür Yankaya 'nın daha iyi yönetmesi gerekiyordu. Biraz daha gayet etmesi lazım ama uzun yıllardır hakemliğin içinde. Hep benzer şeyleri görüyoruz. Hakemi suçlamıyorum ama oyuna katkı yapmaları lazım. Oynamaya çalışan takımı ayırt etmeleri gerekiyor. Biz nasıl oyuncularımıza yapıyorsak, hakemlere de yapılması lazım. Bunu böyle yapman lazım diye göstermeleri gerekiyor. Futbolun kaliteye, hıza ihtiyacı var. Buradan puanla ayrılan Göztepe takımını kutluyorum' şeklinde konuştu.YARIŞTAN KOPMADIĞIMIZI HERKESE GÖSTERECEĞİZYeni transfer edilen isimlerin neden görev almadığı konusunda gelen soruya Okan Buruk şöyle yanıt verdi '4 haftalık bölümde en büyük sıkıntımız gelen oyuncuların tam olarak hazır gelmemesi. Birçok oyuncu kendi liglerinde oynayarak geldi. Bir tek Hasan Ali aramıza erken katıldı. Diğer oyuncular takımlarından geldi. Yüzde 100 hazır değillerdi. 3 oyuncuda da sakatlık oldu. İyileştiler ama Chadli'nin perşembe günü ağrıları oldu, kadroya alamadık. Yarım saat oynatıp kapanan takıma karşı kilidi açabileceğini düşünüyorduk. Rafael'in eşi dün gece doğum için hastaneye kaldırıldı. Bugün kullanamadık. Şanssız bir süreçten geçiyoruz. Her zaman olabilecek şeyler. Oyuncularla birlikte hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yarıştan kopmadığımızı herkese göstereceğiz.?'ÜLKE PUANININ ÖNEMİNİ BİLİYORUZ, BUNUN İÇİN OYNAYACAĞIZ?Şampiyonlar Ligi'nde yer aldıkları grubu da değerlendiren Buruk, 'Şampiyonlar Ligi'nde hangi grubu istemezsiniz diye sorsanız, burayı seçmezdik. Şampiyonlar Ligi finalisti, yarı finalisti, Avrupa Ligi'nin yarı finalisti takımlarla eşleştik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen sene de Avrupa Ligi'nde zor bir gruptan lider olarak çıkmıştık. Burada da elimizden geleni yapacağız. TFF tarafından belirlenen bütçeler ve UEFA'nın çizmiş olduğu Finansal Fair Pay sınırları içinde geniş bir kadro kurma şansımız az. Biraz da bonservisi elinde olan, maliyeti düşük oyunculara yönelmeye çalıştık. Diğer takımların bütçeleriyle yarışma şansımız yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Dün burada PSG maçını izledik. 6-1 kazandılar, ofansif anlamda inanılmaz üretken bir takım. Manchester ve Leipzig de güçlü takımlar. Sahada en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülke puanının önemini biliyoruz. Bunun için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde iddiamız yok gibi bir düşünceye sahip değiliz' diye konuştu. 'HEM KENAR HEM MERKEZ OYNAYABİLEN BİR OYUNCU ALACAĞIZ? İrfan Can 'ın yokluğunu hissettiklerini ifade eden Buruk, 'Hem Demba Ba 'yı hem de Aleksic'i hücumcu olarak kullanamaya çalıştık. 4-1-4-1 sistemiyle önde 5 hücumcuyla oynamak istedik. Ba hem pas kanalı olarak hem de ceza sahası içinde etkili olabilir diye öyle tercih ettik. İrfan'ın yokluğu etkiledi. Onun kreatif oyun yapısına ihtiyacımız vardı. Olmayınca orayı Ba ile sağlamaya çalıştık. Birçok şeyi yaptık ama golü atamadık. 1 tane forvet, 1 tane sol kenar, 1 tane orta saha oyuncusu almak isterim ama böyle bir bütçe yok. 1 tane oyuncu alacağız. Belki, belki kenar, belki ikisini birden oynayan bir oyuncu alacağız' dedi.'HEDEFİMİZ TEKRAR ŞAMPİYONLUK, BUNUN İÇİN YOLA ÇIKTIK?

Tekrardan şampiyonluk hedefiyle yola çıktılarını belirten Buruk, sözlerini şöyle noktaladı 'Hedefimiz tekrar şampiyonluk, bunun için yola çıktık. Oyuncularımızla hem biz hem başkan görüştü. Gitmek isteyen, mutsuz olan varsa gelsin dedi başkan. Bu anlamda kimseden böyle bir talep almadık. Kalabalık bir kadroydu, 2-3 kişi ile yollarımızı ayırdık. Başakşehir, her zaman insanların buraya gelmekten mutluluk duyduğu, gelmek için can attığı bir takım. Gitmek isteyeni görmedim. Kurulan ortamdan ayrılmak isteyen oyuncu yok. Bir tek Clichy gitti. O da ailevi problemlerden dolayı. Yoksa devam etmek istediğimiz bir isimdi. Takımın önemli bir parçasıydı. Onun eksikliğini hissediyoruz. Özellikle liderlik anlamında önemli bir parçaydı. Bir tek onunla ilgili bir durum oldu.?