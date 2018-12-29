Son Dakika Haberleri: Göztepe'nin Soluna 3 Aday

Göztepe'nin Soluna 3 Aday

54 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe transferdeki ilk hamlesini defansın soluna yapmaya hazırlanıyor.

Göztepe'nin Soluna 3 Aday, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe transferdeki ilk hamlesini defansın soluna yapmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde en az 3 takviye gerçekleştirmesi beklenen sarı-kırmızılıların sol bek Adama Traore'nin sakatlığı sonrası 3 oyuncuyu listesine aldığı bildirildi. Sarı-kırmızılılar  Udinese'den Iraklı Ali Adnan, PSV Eindhoven'den Avustralyalı Aziz Behich ve Celtic'ten Honduraslı Emilio Izaguirre ile ilgilendiği ifade edildi. Teknik direktör Kemal Özdeş'in bu isimlerden birini mutlaka kadrosunda görmek istediği vurgulandı. Oyuncu ve kulüpleriyle temasa geçen yönetimin 2 Ocak'ta başlayacak Antalya kampına kadar sol bek transferini sonlandırmak istediği belirtildi. 

Son olarak Serie A takımlarından Atalanta'dan kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Ali Adnan, ülkemizde Çaykur Rizespor'da da görev yaptı. Yine tanıdık bir isim olan Aziz Behich de 2014-2018 yılları arası Bursaspor'da top koşturdu. Bu sezon başı Hollanda ekibi PSV'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu yalnızca 4 maça çıkıp istediğini bulamadı. Behich için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu iddia edildi. Tam 8 yıldır İskoçya'da Celtic formasını giyen 32 yaşındaki Izaguirre istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Deneyimli sol bek Celtic'te Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübelerini yaşadı. Izaguirre ilk yarıda Celtic'te 9 resmi maçta görev yaptı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:23 Kaynak: DHA

Ali Adnan, Celtic, Spor
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