Göztepeli taraftarların kurduğu Göztepe Hentbol Takımı tanıtıldı

Göztepe taraftarının ve Göztepe yönetiminin destekleriyle kurulan Göztepe Hentbol Takımı, düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Göztepeli taraftarların ve Göztepe Spor Kulübü yönetiminin desteğiyle yeniden kurulan Göztepe Hentbol Takımı için basın toplantısı düzenlendi. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki toplantıda Göztepe Hentbol Takımı'nın taraftarlardan oluşan yönetim kadrosu ve sporcular tanıtıldı. Toplantıya, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Mehmet Sepil'den yerel yönetimlere salon sitemi

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, konuşmasında hentbolda yeni bir sayfanın açıldığını söyleyerek, "Hentbol şubesi taraftarlar tarafından yönetilecek. Kulüp bünyesinde 17 amatör şubemiz var. Hentbol şubesinin başarılı olacağına inanıyorum. Ancak maalesef bu şehrin dinamikleri şehrin aidiyet duygusuna hizmet etmiyor. Bu yılların sorunu, mevcut kişilere bağlayarak bir yere gidemeyiz. Bizim işimizi daha fazla yapmamız gerekiyor, bu aidiyeti daha iyi izah etmemiz gerekiyor. Göztepe İzmir'in en çok bilinen markalarından biri. Ancak yerel yönetimlerle üst seviye görüşmelerdeki yakınlığı bir spor salonundan iki saat kullanmak konusunda bu yakınlığı göremiyoruz" dedi.

Sepil'den "Torbalı Tesisleri" açıklaması

Torbalı ilçesinde altyapı tesisi için bir önceki belediye yönetimi tarafından Göztepe'ye devredilen ancak mevcut yönetim tarafından tahsisi iptal edilen arsa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Sepil, "Oraya gençler için tesis yapacaktık, okul yapacaktık. Sadece futbol altyapısı olmayacaktı. Futbol sahalarının yanında spor salonu, okul, yüzme havuzu planlıyorduk. Sadece futbol altyapısına değil, diğer amatör branşlara da hizmet edecekti. Mevcut belediye başkanının açıklamaları cevabı hak etmiyor. Göztepe politika üstüdür. Bizi politika içine çekmeye çalışanlar, çekemezler" ifadelerini kullandı.

Hedef yeniden Avrupa

Toplantıda konuşan Göztepe Hentbol Şube Sorumlusu Ramazan Harmancı da pandemi nedeniyle birçok takımın kapandığı dönemde taraftar dernekleri ve yönetim kurulunun da desteğiyle hentbol şubesinin devam etmesi konusunda karar aldıklarını söyledi. Harmancı, 2020-2021 sezonunda Antrenör Metin Parlak yönetiminde genç ve dinamik bir ekip kurduklarını dile getirerek, "Amatör branşlarda özellikle salon konusunda sorun yaşıyoruz. Bu konuda belediyelerden yeterli destek alamıyoruz. Bu sene belirli bir bütçe ile giriyoruz. Takıma destek olmak için yaptığımız piksel kampanyasına her öğrenciden askere, Dubai'den ABD'ye katılım oldu. Bu yılı geçiş dönemi olarak planladık. 3-4 senelik süreçte Avrupa kupalarına tekrar katılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Göztepe'de hedeflere inanç tam

Antrenör Metin Parlak ise Göztepe ailesinin parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper Lig'in en genç takımıyız. Yaş ortalamamız 21. Savaşan, çok koşan, sonuna kadar mücadeleyi bırakmayan bir takım olacağız. Önümüzdeki 5 yılın temelini atıyoruz. Göztepemizin ismini çok yükseklere çıkaracağımıza inanıyorum." - İZMİR