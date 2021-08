Grafik tasarımı gelecekte de popüler meslek olacak

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özlem Mutaf Büyükarman, dijital iletişim ağlarından yaratıcı endüstrilere kadar çok sayıda alanda grafik tasarıma olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığına işaret ederek, "Grafik tasarımı günümüzde olduğu gibi gelecekte de popüler olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükarman, görsel kültürün öncelik kazandığını belirterek, grafik tasarım alanın değişime uğradığını ve grafik tasarıma olan ihtiyacın her geçen gün daha da arttığını ifade etti.

Çevrede görülen, kullanılan, etkileşime geçilen her şeyin farklı tasarım disiplinleri sorumluluğunda geliştiğini aktaran Büyükarman, "Doğanın sonucu olmayan her şey bir tasarım çözümüdür. Tasarım düşüncesi çözümler geliştirir, gereksinim karşılar, içinde yaşadığımız kültüre, toplumsal eğilimlere yön verme potansiyeline sahiptir, yaratıcı öneriler sunar, yeni yollar açar." ifadelerini kullandı.

Büyükarman, çeşitlenen iletişim mecralarının büyük bir çoğunluğunun grafik tasarım çözümleri sayesinde etkileşim sağladığını belirterek, grafik tasarım alanının da günün ihtiyaçları doğrultusunda ve teknolojinin sunduğu yeni iletişim kanallarının gereksinimlerine göre şekillendiğini ve kendini sürekli yenilediğini kaydetti.

Büyükarman, 103 ülkeden, 5 bin 437 tasarımcının katılımı ile gerçekleştirilen "The American Institue of Graphic Arts (The AIGA) Design Point of View (Design POV), 2021 An In-Depth Look at the Design Industry Now Executive Summary" raporuna ilişkin şunları kaydetti:

"Katılımcıların yüzde 42'si, yakın gelecekte, tasarımın daha dijital-mobil etkileşimli, yüzde 41'i daha çok yönlü, daha çeşitli becerilere ihtiyaç duyan, yüzde 25'i daha fazla topluluk/toplum/insan odaklı, yüzde 25'i daha fazla veri odaklı, yüzde 18'i daha deneyimsel ve dijital uygulamalara yönelik, yüzde 17'si daha çok makinalar tarafından tasarlanan bir alan olacağını ve yüzde 17'si iş stratejilerine entegre hale geleceğini düşünüyor. Yine araştırmaya katılanların yüzde 49'u yapay zekanın, yüzde 38 AR/VR'nin, yüzde 33'u işbirlikçi tasarım yazılımlarının, yüzde 28'i çevrimiçi davranış izleme/modellemelerinin ve yüzde 25'i telepresence/sanal iş yerlerinin tasarımda daha çok yer tutacağı görüşünde."

"Tasarımcı kendini sürekli yenilemeli"

Özlem Mutaf Büyükarman, raporun tasarımın gideceği yönü ve yaşayacağı gelişmeleri göstermesi açısından önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarımcıların yaşam boyu öğrenme konusunda proaktif davranmaları ve bunu bir alışkanlık olarak benimsemeleri çok önemli. Kendi öğrenme planını geliştiren bir tasarımcı için internet, online eğitimler, videolar, podcast'ler, tutorial'lar gibi çok çeşitli öğrenme olanakları sunuyor. Bu noktada, yabancı dil bilgisi de hem literatür takibi hem de online kaynakları kullanabilmek için çok gerekli. Güncel tipografi eğilimleri, bilgi grafikleri ve veri görselleştirme, hareketli afişler, dinamik logo tasarımları, tüketicinin tasarıma katılımını sağlayan ya da kişiselleştirilebilir kimlikler, ürünler, ambalajlar gibi konularda da tasarımcının güncel literatürü her kanaldan takip etmesi ve tasarıma bakışını zenginleştirmesi gerekiyor. Raporda, gelecek proaktif, yıkıcı (disruptive), sabırlı ve adapte olmayı gerektiriyor şeklinde tanımlanmış ki bu becerilere ek olarak kapsayıcı (inclusive) ve sosyal olarak duyarlı olmak da tasarım etiği bağlamında yine tasarımcının öncelikli sorumlulukları arasında yer almalı."

"Büyük firmalar tasarımcıları strateji ve ürün/konsept geliştirme ekiplerine baştan dahil ederek başarıyı yakaladılar." ifadesini kullanan Büyükarman, "Günümüz koşullarında, dijital iletişim ağlarında, tüketime sunulan sonsuz seçenekteki ürün ve markada, interdisipliner projelerde, sosyal sorunlarda, yaratıcı endüstrilerde kendisine duyulan ihtiyaç giderek artarken, grafik tasarım gelecekte de popüler olmayı sürdürecek. Çünkü grafik tasarım her yerde ve hayatın hep içinde. Üstelik alanın gereksinimlerine yönelik güncel bir grafik tasarım eğitimi bu alanda en sağlam temeli oluştururken, bu eğitimi grafik tasarım, animasyon, etkileşim tasarımı gibi yüksek lisans programlarıyla zenginleştirmek de gelecek için iyi bir eğitim ve kariyer yatırımı." değerlendirmesinde bulundu.