Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82'lik oranla patlıcanda oldu. Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.
ARALIK AYINDA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER
Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.
EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.
FİYATI ARTAN ÜRÜNLERİNBİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜCRET DEĞİŞİMİ
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Patlıcan
|36,82
|Salatalık
|32,97
|Kabak
|29,38
|Sivri biber
|26,67
|Yeşil soğan
|20,88
|Kuru soğan
|16,40
|Hijyenik kadın pedi
|13,21
|Patates
|9,36
|Hazır çorbalar
|7,60
|Kraker
|6,57
|Kakaolu içecekler (toz)
|5,69
|Muz
|4,79
|Rakı
|4,70
|Saç bakım ürünleri
|2,96
|Traş malzemeleri
|2,91
|Pil
|2,74
|Televizyon
|2,42
|Sürücü eğitim kurs ücreti
|2,21
| Bebek bezi
|2,15
|Kuru üzüm
|2,07
FİYATI AZALAN ÜRÜNLERİNBİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜCRET DEĞİŞİMİ
Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
|En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|Pantolon (çocuk için)
|-4,63
|Kırmızı turp
|-5,26
|Pardösü (kadın için)
|-5,60
|Limon
|-5,75
|Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
|-5,76
|Erkek mont
|-5,98
|Karnabahar
|-6,15
|Kivi
|-6,29
|Mazot
|-6,41
| Araba kiralama ücreti
|-6,58
|Koli gönderme ücreti
|-6,67
|Ceket (erkek için)
|-6,81
|Spor kazağı (çocuk için)
|-6,96
|Benzin
|-7,25
|LPG dolum ücreti
|-8,91
|Gömlek (kadın için)
|-9,26
|Kazak (kadın için)
|-10,66
|Etek
|-12,24
|Domates
|-12,80
|Portakal
|-17,64