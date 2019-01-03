Son Dakika Haberleri: Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu

1 saat önce

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82 ile patlıcanda oldu.

Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık 2018'de bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 36,82'lik oranla patlıcanda oldu. Fiyat artışında patlıcanı, yüzde 32,97 ile salatalık, yüzde 29,38 ile kabak izledi.

ARALIK AYINDA FİYATI ARTAN ÜRÜNLER

Aralıkta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 26,67 ile sivri biber, yüzde 20,88 ile yeşil soğan, yüzde 16,40 ile kuru soğan, yüzde 13,21 ile hijyenik ped, yüzde 9,36 ile patates, yüzde 7,60 ile hazır çorba, yüzde 6,57 ile kraker yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,64 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 12,80 ile domates, yüzde 12,24 ile etek, yüzde 10,66 ile kadın kazağı, yüzde 9,26 ile kadın gömleği, yüzde 8,91 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,25 ile benzin, yüzde 6,96 ile çocuk spor kazağı izledi.

FİYATI ARTAN ÜRÜNLERİNBİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜCRET DEĞİŞİMİ

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, aralıkta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Patlıcan36,82
Salatalık32,97
Kabak29,38
Sivri biber26,67
Yeşil soğan20,88
Kuru soğan16,40
Hijyenik kadın pedi13,21
Patates9,36
Hazır çorbalar7,60
Kraker6,57
Kakaolu içecekler (toz)5,69
Muz4,79
Rakı4,70
Saç bakım ürünleri2,96
Traş malzemeleri2,91
Pil2,74
Televizyon2,42
Sürücü eğitim kurs ücreti2,21
Bebek bezi2,15
Kuru üzüm2,07

FİYATI AZALAN ÜRÜNLERİNBİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜCRET DEĞİŞİMİ

Aralıkta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Pantolon (çocuk için)-4,63
Kırmızı turp-5,26
Pardösü (kadın için)-5,60
Limon-5,75
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar-5,76
Erkek mont-5,98
Karnabahar-6,15
Kivi-6,29
Mazot-6,41
Araba kiralama ücreti-6,58
Koli gönderme ücreti-6,67
Ceket (erkek için)-6,81
Spor kazağı (çocuk için)-6,96
Benzin-7,25
LPG dolum ücreti-8,91
Gömlek (kadın için)-9,26
Kazak (kadın için)-10,66
Etek-12,24
Domates-12,80
Portakal-17,64

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:26 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi
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