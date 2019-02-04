Son Dakika Haberleri: Grafikli - Ocak Ayının Zam Şampiyonu Çarliston Biber

Grafikli - Ocak Ayının Zam Şampiyonu Çarliston Biber

1 saat önce

Tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde oldu.

Grafikli - Ocak Ayının Zam Şampiyonu Çarliston Biber, System.String[]
Tüketici fiyatları bazında ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87,87 ile çarliston biberde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 80,94 ile patlıcan, yüzde 67,63 ile ıspanak izledi.

Ocakta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 63,84 ile sivri biber, yüzde 53,31 ile taze fasulye, yüzde 44,31 ile salatalık, yüzde 38,75 ile domates, yüzde 36,03 ile havuç, yüzde 28,41 ile kabak, yüzde 23,31 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmetler yer aldı.

En çok etek ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,02 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17,37 ile kadın hırkası, yüzde 15,42 ile kadın kazağı, yüzde 14,76 ile elbise, yüzde 13,77 ile anorak tip çocuk kabanı, yüzde 12,95 ile erkek kazağı, yüzde 12,72 ile erkek montu izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı


Çarliston biber

 87,87
Patlıcan

 80,94
Ispanak

 67,63
Sivri biber

 63,84
Taze fasulye

 53,31
Salatalık

 44,31
Domates

 38,75
Havuç

 36,03
Kabak

 28,41
Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

 23,31
Resmi evraklarla ilgili hizmetler

 22,99
Mandalina

 21,77
Patates

 17,98
Kuru soğan

 17,06
Rakı

 9,23
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

 8,90
MR ücreti

 7,50
Ameliyat ücreti

 7,25
Diş çekme ücreti

 6,45
Makarna

 4,54
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı
Pijama (çocuk için)

 -3,70
Su faturası

 -5,02
Bebek tulumu

 -5,73
Pantolon (erkek için)

 -6,94
Bot (kadın için)

 -7,97
Gömlek (erkek için)

 -8,28
Doğalgaz

 -8,34
Pantolon (çocuk için)

 -9,71
Elektrik ücreti

 -10,00
Bot (çocuk için)

 -10,03
Sweatshirt (çocuk için)

 -10,77
Ceket (erkek için)

 -11,53
Kazak (çocuk için)

 -12,32
Erkek mont

 -12,72
Kazak (erkek için)

 -12,95
Kaban anorak tipi (çocuk için)

 -13,77
Elbise

 -14,76
Kazak (kadın için)

 -15,42
Hırka (kadın için)

 -17,37
Etek

 -18,02

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:43 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Enflasyonun Açıklanmasıyla Fiyatı En Çok Artan ve Azalan Ürünler Belli Oldu Ocak Ayında İhracattan Yaklaşık 14 Milyar Dolar Gelir Sağlandı

Eski Eş, 7 Yıllık Sır Cinayeti Müge Anlı'ya İtiraf Etti Irkçı Saldırıya Uğrayan Suriyeli Cemal ve Ailesi Evini Terk Etmek Zorunda Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:35:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Grafikli - Ocak Ayının Zam Şampiyonu Çarliston Biber
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]