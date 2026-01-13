Graham'dan Hamaney'e Dron Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Graham'dan Hamaney'e Dron Uyarısı

Graham\'dan Hamaney\'e Dron Uyarısı
13.01.2026 05:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senatör Graham, Hamaney'in protestolarla ilgili uyarısına, dron tehdidiyle yanıt verdi.

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkesindeki rejim yanlısı gösterileri ABD'ye uyarı olarak nitelendirmesine tepki gösterek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu. İran'daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney'in Rusya'ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkesindeki rejim karşıtı protestolara tepki olarak düzenlenen rejim yanlısı gösterileri "Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarı" olarak nitelendirmesine ABD cephesinden yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamaney'in açıklamalarını alıntılayarak, "Ayetullah'a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" diye sordu. İran'daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney'in Rusya'ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham, "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi. Graham, ABD'nin İran'a yapabileceği olası bir saldırıyı ima ederek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu.

"Provokatif bir açıklama"

Bir diğer paylaşımında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" dediği röportajı alıntılayan Graham, "İran'ın sözde ulusal güvenlik şefinden ABD Başkanı Donald Trump hakkında oldukça provokatif bir açıklama geldi" değerlendirmesinde bulundu. Graham, Trump'ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Graham'dan Hamaney'e Dron Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 06:00:40. #7.11#
SON DAKİKA: Graham'dan Hamaney'e Dron Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.