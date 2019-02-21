Greko-Romen Güreş Milli Takımı Tempo Artırdı

İSTANBUL/ DHA Romanya
'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa
Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Bursa
TOHM Merkezi'nde sürdüren Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda tempo her geçen gün artıyor. Teknik direktör Salih Bora
yönetiminde günde 3 idman yapan milli güreşçilerin ortaya koyduğu performans teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
Teknik direktör Salih Bora, kamp çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hazırlıklarımız şu an için iyi bir şekilde sürüyor. Avrupa Şampiyonası öncesi Macaristan
ve Bulgaristan
'da iki önemli turnuva bizleri bekliyor. Bu turnuvalarda güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı bulacağız. 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda geçen yıldan çok daha başarılı olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa Güreş Şampiyonası'nda alabildiğimiz kadar madalya, ardından da Dünya Güreş Şampiyonası'nda Olimpiyat kotalarını almak" dedi.
Bu yılın Türk güreşi için çok kritik bir yıl olduğuna dikkat çeken Salih Bora, "Hazırlıklarımızı son derece titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. En ufak bir hataya yer vermeden Dünya Şampiyonası
'na tamamen hazır halde çıkacağız. Eğer Dünya Şampiyonası'nda tüm kotalarımızı alırsak, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na da çok daha iyi hazırlanabiliriz. Tüm takım olarak bunun farkındayız ve bu doğrultuda çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
Diğer yandan Greko-Romen Güreş Milli Takımı, Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde iki önemli turnuvada ter dökecek. 22-25 Şubat tarihleri arasında Macaristan'da düzenlecek olan Grand Prix Györ Turnuvası'na 11 güreşçi ile katılacak olan milliler, daha sonra 15 güreşçi ile Avrupa Güreş Şampiyonası'nın provası niteliğini taşıyan Dan Kolov Turnuvası'nda mücadele edecek. Macaristan Grand Prix Györ Turnuvası'nda ülkemizi temsil edecek olan güreşçiler şöyle:
60 Kilo: Ahmet Uyar
63 Kilo: Erhan Karakuş
67 Kilo: Enes Başar
72 Kilo: Murat Dağ
72 Kilo: Selçuk
Can
77 Kilo: Fatih
Cengiz
82 Kilo: Burhan Akbudak
87 Kilo: Doğan Göktaş
87 Kilo: Emincan Enez
97Kilo: Cenk İldem
97 Kilo: Fatih Başköy
Bulgaristan'da 28 Şubat
- 3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Dan Kolov Güreş Turnuvası'nda mücadele edecek olan Greko-Romen Güreş Milli Takımı'nda ise şu isimler yer alıyor:
55 Kilo: Müslüm Alınlı
60 Kilo: Mustafa Sağlam
60 Kilo: Elçin Ali
60 Kilo: Ayhan Karakuş
63 Kilo: Rahman Bilici
67 Kilo: Atakan Yüksel
72 Kilo: Fevzi Topçu
72 Kilo: Yunus Özen
77 Kilo: Ali Osman
Erbay
77 Kilo: Aslan Atem
82 Kilo: Mehmet Ali Küçükosman
82 Kilo: Hasan Berk Kılıç
97 Kilo: Süleyman Erbay
97 Kilo: Metehan Başar
97 Kilo: Ali Nail
Aslan