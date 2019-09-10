Greyhound Filmi

Alman denizaltılardan kaçarak Kuzey Atlantik’i geçmeye çalışan Amerikan destroyer savaş gemisi ‘Greyhound’un kaptanı Ernest Krause’nin hikayesinin beyaz perdeye aktarıldığı filmin yönetmen koltuğunda Aaron Schneider otururken, senaryoyu ise C.S. Forester'in kitabından usta oyuncu Tom Hanks kaleme almış. Başrollerde ise Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Devin Druid ve Karl Glusman yer alıyor.
Yönetmen: Aaron Schneider
Senaryo: C.S. Forester, Tom Hanks
Oyuncular: Tom Hanks, Stephen Graham, Elisabeth Shue, Rob Morgan, Manuel Garcia-Rulfo, Devin Druid, Tom Brittney, Karl Glusman, Lee Norris, Grayson Russell, Maximilian Osinski, Michael Benz, Dave Davis, Ian Pala, Matthew Zuk, Adam Aalderks, Craig Tate, David Maldonado, Casey Bond, Alex Kramer, Keon Motakhaveri, Matt Helm, Joseph Poliquin, Cade Burk, Stephan Goldbach, Parker Wierling, Caleb J. Thaggard, Jake Ventimiglia, Michael Carollo, Jeff Adler
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Greyhound
Yapımcı Firma: Zhengfu Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 15.05.2020
Greyhound Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.