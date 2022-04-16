Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

16.04.2022 00:08

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu Meksika'nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Aşağı California eyaletinde bir turist teknesine gri balinanın yaklaşması sonucu turistler şaşkınlık yaşadı.

Meksika'nın Aşağı California eyaletindeki bir turist teknesine gelen gri bir balinanın görüntüleri büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde gri balinanın turist teknesine yanaştığı ve turistlerin sevdiği kaydedildi.

Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu
Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu
Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu

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California, Sonora, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Gri balinanın turist teknesine yaklaşması şaşkınlığa neden oldu - Son Dakika
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