Griezmann, sponsoru Huawei firmasıyla bağını kopardı - Son Dakika

Griezmann, sponsoru Huawei firmasıyla bağını kopardı

10.12.2020 23:05
Griezmann, sponsoru Huawei firmasıyla bağını kopardı, System.String[]

İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

İspanyol kulübü Barcelona'da forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, sponsorları arasındaki Huawei firmasının, Çin'in Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine yardımcı olduğu iddiası üzerine şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Griezmann, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Huawei şirketinin, yüz tanıma yazılımı kullanarak 'Uygur alarmı' denilen sistemin geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair çıkan kuvvetli şüphelerin ardından firmayla ortaklığımı derhal sonlandırdım. Huawei'yi, yalnızca bu suçlamaları reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygı duyulmasına katkı sunması için etkisini kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Griezmann, Huawei, Uygur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Griezmann, sponsoru Huawei firmasıyla bağını kopardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Temsilcimiz Sivasspor, tur için Maccabi Tel Aviv karşısında! Canlı anlatım Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü İstanbul'da fidye operasyonunda 2'si polis 8 şüpheli gözaltına alındı İlk Pfizer aşısını yaptıran 90 yaşındaki kadın konuştu: Harika hissediyorum Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Güney Kore'de koronavirüs salgını ile ilgili yeni araştırma: 6 metreden de bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli Bilim Kurulu üyesinden Biontech-Pfizer'ın koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Yüzde 95 koruyor ve güvenli         
23:03
Alman Bakan, Canan Karatay'ın Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi         
22:40
TEM'de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi TEM'de üzerinden araç geçen kişi feci şekilde can verdi         
22:26
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu Rasulayn'daki terör saldırısında şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:03
Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı         
21:39
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 23:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Griezmann, sponsoru Huawei firmasıyla bağını kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei