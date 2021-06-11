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Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den haziran kampanyası - Son Dakika

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den haziran kampanyası

11.06.2021 16:14
Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den haziran kampanyası, System.String[]

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, haziran ayı süresince 599 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, haziran ayı süresince 599 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre şirket, güvenli bir seyahat için tatile çıkmadan önce periyodik bakımın öneminin altını çizdi.

Bu çerçevede hayata geçirilen, ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'e bağlı hizmet noktalarında periyodik bakım yaptıran herkese 1 yıl ücretsiz yol yardımı, ücretsiz check-up hizmeti ve ücretsiz araç dezenfeksiyonu sunuluyor.

Verilen bilgiye göre, Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'in sağladığı avantajlı haziran fırsatları 599 liradan başlıyor.

Buna göre, 0-3 yaş aralığındaki Peugeot SUV 3008 için 1.049 lira, Peugeot SUV 2008 için 949 lira ve Peugeot 301 için 779 lira periyodik bakım fiyatları sunuluyor.

3 yaş ve üzeri Peugeot 301 sahipleri 599 lira, Peugeot Partner sahipleri 649 lira ve Peugeot SUV 3008 sahipleri 799 liradan yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor.

Citroen'de ise 0-3 yaş araçlar için Citroen C5 Aircross 1.049 lira, Citroen C3 Aircross 949 lira ve Citroën C- Elysée 779 lira, 3 yaş ve üzeri araçlar için Citroen C4 699 lira, Citroen Berlingo 649 lira ve Citroen C-Elysee 779 lira gibi fiyatlar öne çıkıyor.

7 yaş ve üzerinde bir Opel'e sahip olan tüm sürücüler ise modelden bağımsız olarak araçlarının periyodik bakımını 699 liraya yaptırabiliyor.

Ayrıca, haziran ayı boyunca Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA Türkiye bünyesindeki diğer tüm marka araçlar için de birbirinden özel periyodik bakım fiyatları sağlanıyor.

Citroen, Peugeot, Haziran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den haziran kampanyası - Son Dakika Ekonomi


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