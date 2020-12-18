GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı - Son Dakika

GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı

18.12.2020 16:53
GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında güvenli ticaret ve kolay finansman imkanına erişim sağlamaları amacıyla Ziraat Bankası ile "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), üyelerinin ticari mal alım-satımlarında güvenli ticaret ve kolay finansman imkanına erişim sağlamaları amacıyla Ziraat Bankası ile "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı" ürünü için iş birliği protokolü imzaladı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz'ın birlikte imzaladığı protokolle, GTB üyelerine yönelik ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkanı için iş birliği gerçekleştirilecek. Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesinin lansmanının geçtiğimiz günlerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildiğini anımsatan GTB Başkanı Akıncı, TOBB ve Ziraat Bankası iş birliğinde hayata kazandırılan proje ile TOBB'a bağlı tüm oda ve borsaların üyelerinin kolay finansman imkanından yararlanabileceklerini söyledi. Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışının getirildiğine işaret eden Akıncı, imza altına alınan protokolle tedarik zincirinin işleyiş ve devamlılığının aksamadan kolay bir şekilde süreceğini ifade etti. Projenin, alıcı ve satıcı arasında güven içerisinde alışveriş yapma olanağı tanıdığını aktaran Akıncı, "Satıcılar sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bunun yanı sıra, 1 buçuk seneye ulaşan kredi imkanına kavuşacaklar. Ödemelerini, esnek vadelendirme ile yapacaklar. Özetle, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı ise herhangi bir endişe yaşamadan malını satıp parasını güvenle bankadan tahsil edebilecek" diye konuştu. Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiği bir süreçte, uygulamaya alınan bu projenin, ticaret zincirinin tüm halkalarını finansal açıdan destekleyeceğini kaydeden Akıncı, projenin hayata kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Başkanı Gazi Özgür Yılmaz ise Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesinin iş dünyası ve Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı
GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı

Ziraat Bankası, Gaziantep, Türkiye, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi İz Tarım'ı satın alarak Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı! İşte Alpha Ventures şirketinin merak edilenleri Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi Schalke 04, teknik direktör Manuel Baum'un görevine son verdi Türkiye'den KKTC'ye 300 bin dozluk aşı desteği 17 yaşındaki kıza attığı mesajlar ortaya çıkan CHP'li ilçe başkanı görevinden istifa etti
Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs olduğunu basına sızdıranlar 1 yıl hapis cezası alacak         
17:10
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi         
16:48
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu         
14:51
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti, dolar tahminini ise düşürdü         
14:29
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar         
13:33
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu         
20:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 17:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GTB ve Ziraat Bankası tedarik zinciri finansmanı için protokol imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei