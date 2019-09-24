Guatr Çeşmesi'ne Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi akını

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer Kasabası'nda, Frig Vadisi Yol istikametinde bulunan ve guatr hastalığına iyi geldiği iddia edilen çeşmede vatandaşlar şifa arıyor.



İhsaniye'nin Döğer Kabası'nda bulunan 'Guatr Çeşmesi', Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Suyun guatr hastalığına iyi geldiğini duyan vatandaşlar şifa aramak için burada adeta kuyruk oluşturuyor. Vatandaşlar su şişeleri ve bidonlarına buradan su doldurarak rahatsızlıklarına çare arıyor. Bazı vatandaşların bu çeşmeden rutin olarak su içtikleri ve guatr rahatsızlıklarının iyileştiği iddia ediliyor.



"Burayı dolum merkezi olarak hayata geçireceğiz"



Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel konu ile ilgili, "Bu çeşme çok eski bir tarihe sahip çeşme. Burası 'Zor Ali' tarafından Ali isimli bir vatandaş tarafından yapılmış guatr çeşmesi. Bu çeşmenin suyunun guatra iyi geldiği söyleniyor. Bu çeşmenin suyu değişik illerden Diyarbakır halkına kargoyla gönderiliyor. Değişik illerden vatandaşlar geliyor suyunu alıyor. Edindiğimiz bilgilere göre de gerçekten bu çeşmenin guatra iyi geldiğini, bir vatandaşımızın bu çeşmeden bu suyu kullandıktan sonra tedaviye gittiğini, guatr diye bir şey kalmadığı belirtiliyor. Buna bizzat ben kendim şahidim. İnşallah bu çeşmenin suyunu biz tahlile göndereceğiz. Bu tahlil sonucunda olumlu bir rapor gelmesi halinde burayı dolum merkezi olarak hayata geçireceğiz. Bu çeşme tarih olarak çok eski. Yaklaşık 100 yıla yakın bir tarihe sahip" ifadelerine yer verdi.



Ailesindeki bazı bireylerde guatr rahatsızlığı olduğunu dile getiren Veli Çalışır, "Benim de kaynım ve eşim rahatsız, rutin ayda bir buraya geliyoruz. Devamlı bu suyu tüketiyorlar yani. Bu suyun çok faydalı olduğunu söylediler. Eskiden bu köyde kendi yaşlarında birisi varmış zehirli guatrı varmış. Bu suyu kullandıktan sonra bir şeyi kalmamı,ş guatrı olanlara tavsiye ederim. Eskişehir'den falan bu suya geldikçe çeşitli insanlarla dışarıdan gelenlerle karşılaşıyoruz. Arkadaş Afyon'dan şifa amaçlı gelmiş" dedi.



Arif Yılmaz ise "Afyonkarahisar'a devamlı buradan şifalı suyu götürüyoruz. Guatra, nodüle çevremdeki arkadaşlarda çok iyi geldiğini, nodülün küçüldüğünü duyuyoruz, söylüyorlar. Hatta bir arkadaş nodül kanseri oldu ve Diyarbakır'da bir profesörün yani bilim adamının tavsiyesi üzerine bile gönderdik" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR