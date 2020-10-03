Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır - Son Dakika

Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Mehmet Atay'ın geçen yıl kurduğu Çankaya Sahne, yollarını birleştirdiği Başkentin genç tiyatrosu Kulis Sanat ile yeni sezonda seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Mehmet Atay'ın geçen yıl kurduğu Çankaya Sahne, yollarını birleştirdiği Başkentin genç tiyatrosu Kulis Sanat ile yeni sezonda seyircilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Mehmet Atay, Devlet Tiyatrolarında başladığı 40 yıllık sanat yaşamını, 4 Ekim 2019'da kurduğu Çankaya Sahne ile taçlandırarak, Başkente yeni tiyatro kazandırdı. Başkentli tiyatroseverler için Paris Caddesi'nde yeni sanat mekanı haline gelen, genç bir ekibe sahip Çankaya Sahne, 8 yıldır faaliyet veren Kulis Sanat'ı bünyesine kattı.

Mehmet Atay ile Kulis Sanat'ın kurucusu, tiyatrocu Serkan Melikoğlu, AA muhabirine, iki genç tiyatronun tek bir çatı altında hizmet vermesi süreci ve yeni sezona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs için üst düzeyde tedbir aldıklarını ve hazırlıkları Kulis Sanat ile yaptıklarını belirten Atay, bir an önce salgının ülkede ve tüm dünyada bitmesi temennisinde bulundu.

Tiyatroların gönül rahatlığı içinde seyircileri ile buluşmak arzusunda olduğunu belirten Atay, "Desteklere ihtiyacımız var. Devlet desteğine de ihtiyacımız var. Bu konuda destek aldığımızı ve ilgilenildiğimizi de söyleyemem. Devletimiz, özel tiyatroları biraz yalnız bıraktı. Yalnız bıraktığı için de kendi yağımızla kavrulmak zorunda kalıyoruz şu anda. Şartlarımızı kendimiz oluşturmak zorunda kalıyoruz. Bu zor bir süreç." dedi.

Atay, Kulis Sanat'ın sahibi Serkan Melikoğlu'nun öğrencisi olduğunu, birleşme sürecinin pandemi nedeniyle başlamadığını ve sürekli iletişimde oldukları için güç birliğini uzun süredir düşündüklerini anlattı.

Mehmet Atay, şöyle devam etti:

"( Ankara'nın kült mekanlarından birine sahibim, siz de genç bir enerjiye sahipsiniz. Sekiz senedir Bahçeli'de genç enerjinizle tiyatro yapmaya çalışıyorsunuz) dedim. Başka bir aşamaya geçmeye ihtiyaçları vardı. Ben onlara bu aşamaya geçme şansını verdim. Onlar da bana genç enerjilerini sundular. Önümüzdeki süreçte, pandemi bize izin verirse Kulis Sanat ile yeni projeler yapacağız. Geçen sene 4 Ekim'de sezonu Sokrates'in Son Gecesi oyunu ile açmıştık. Üç tane oyunumuz vardı. Bu sene bir oyunla başladık sezona. Prodüksiyonlar çok ağır. Üç oyun birden çıkarma şansımız olmadı. Kulis Sanatın elinde dört oyunu vardı. Onlar çok hızlı çalıştılar ve dört oyunla sezona Çankaya Sahne çatısı altında katılıyorlar."

"Tüm önlerimizi aldık"

Salgının bir an evvel bitmesini ve seyircilerinin salona güvenerek gelmesini istediklerini dile getiren Atay, "Biz, seyircimizin sorumluluğunu onlar kadar taşıyoruz. Salonumuzda havalandırmadan, dezenfekte işlemlerine kadar her şeyi detaylıca yapıyoruz. Bir buçuk metre aralıklı yeni bir oturma düzenini sağladık. Salonumuzun tavanları çok yüksek ve ferah bir salon. Metreküp olarak geniş bir salon. Seyircimiz korkmadan salonumuza gelebilir, oyunlarımızı izleyebilir." ifadesini kullandı.

İnsanı insanca anlatan "Uyarca" ile sezon açılacak

Çankaya Sahne'nin Friedrich Dürrenmatt'ın dünyadaki önemli prodüksiyonlar tarafından sahnelenen "Uyarca" ile 4 Ekim'de perdelerini açacağını belirten Atay, oyunun politik yönü olduğu kadar insanın dünyadaki yerini de sorgulayan bir eser olduğunu söyledi.

İçeriği derin ve anlamı zengin bir oyun olduğunu belirten Atay, "Uyarca, sanatçı ve entellektüel olarak topluma söylememiz gereken her şeyi içinde barındırıyor." dedi.

"Halkımız sahip çıkamazsa tiyatrolar kalmayabilir"

Mehmet Atay, başka eserleri de sahnelemek için planlamalar yaptıklarını, pandeminin durumuna göre izleyici ile buluşturacaklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Biz destek istiyoruz. Devlet desteklemiş, belediye desteklememiş çok önemli değil. Bizim için önemli olan seyirci desteği, onları karşımızda gördüğümüzde en mutlu biziz. Az olur, çok olur, bir şekilde bizimle ilgilensinler, destek versinler bu bizim için önemli. Ankara'nın bu sahneye ihtiyacı var. Ankara'da böyle ferah bir sahne başka yok. Bütün tiyatrolar için söylüyorum, eğer Ankaralı sanatçılar, sanat evleri, tiyatrolar bu mekanları terk ederlerse, pandemi dolayısıyla ekonomik yıkımlarla sürdüremez ve terk ederlerse tiyatrolarını, bu alanların hepsi ya otopark olacak ya dönerci olacak. Bir daha da bu alanları sanatseverler bulamayacaklar. Dolayısıyla tiyatroseverler, bu alanları muhakkak sahip çıkıp desteklesinler. Bizimle buluşsunlar. Pandemiden sonra eğer halkımız sahip çıkamazsa tiyatrolar kalmayabilir. Salonumuzu üçte bir kontenjana indirdik. Sahnemizin önüne cafe açtık, yazın seyircilerimizle daha çok birlikte olacağız."

Atay, tek çatı altında birleşen iki tiyatronun 4 kuşak tiyatrocuya ev sahipliği yaptığını, genç tiyatrocuların ustalarla çalışma fırsatı bulabileceğini ifade etti.

"Pandemiyi sanatla yeneceğimize inanıyoruz"

Oyuncu Serkan Melikoğlu, Kulis Sanat'ın genç ve geniş bir ekiple bu yıl 8'inci yılını tamamladığını belirtti.

Pandemiye rağmen Çankaya Sahne ile Kulis Sanat'ın çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüğünü ifade eden Melikoğlu, geçen sezon sahneledikleri "Ödül", "Ted Bundy", "Cahide Sonku Müzikali" ve "Geçmiş Zaman Olur Ki Müzikali"ni Çankaya Sahne'ye taşıdıklarını belirtti.

"Koltukları 1,5 metre aralıklı yerleştirdik"

Ekim ayı içerisinde Çankaya Sahne ile yapacakları projelerin hazırlıklarına başlayacaklarını, diğer oyunları da sahnelemeye devam edeceklerini söyleyen Melikoğlu, şunları kaydetti:

"Seyircimizi pandemi sürecinde nasıl rahat ettiririzi düşünüp güzel çözümler bulduk. Çankaya Sahne'nin havalandırmasını yüzde 100 temiz hava verecek şekilde tamamen değiştirdik. Koltukları 1,5 metre aralıklı yerleştirdik. Seyircilerimiz rahat bir şekilde oyun izleyecek. 4 Ekim'de Uyarca'nın prömiyerini yapacağız, böylece Çankaya Sahnenin açılışını kutlamış olacağız. Ayın sonunda Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası ile 15, 16 kişilik kalabalık bir ekiple müzikal şeklinde seyirci ile buluşturacağız. Onu hazırlıyoruz. Bu süreci atlatacağız. Güzel birlikteliği başarılı oyunlarla çok seyirciyle alkışla taçlandıracağız. Pandemiyi sanatla yeneceğimize inanıyoruz."

Melikoğlu, Kulis Sanat ve Çankaya Sahnenin birleşmesi ile 45-50 kişilik bir ekip olduklarını, Bahçelievler'deki mekanlarında da bale, müzik ve tiyatro eğitimlerini sürdüklerini belirtti.

Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır
Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır
Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır
Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır

Mehmet Atay, oyunlar, Tiyatro, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 12:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güçlerini birleştiren Çankaya Sahne ve Kulis Sanat yeni sezona hazır - Son Dakika

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