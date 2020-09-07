Güder dedikodulara cevap verdi - Son Dakika

Güder dedikodulara cevap verdi

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili bazı farklı yönlendirmelerden kaynaklı 'Belediye burada rant sağlamak istiyor, bazıları burada bedava konut sahibi olacak' şeklinde dedikodular yayıldı.

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Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm ile ilgili bazı farklı yönlendirmelerden kaynaklı 'Belediye burada rant sağlamak istiyor, bazıları burada bedava konut sahibi olacak' şeklinde dedikodular yayıldı. Bu dedikodular rahatsız edici boyuta geldi. Bizim niyetimiz o bölgenin dönüşümünü sağlamaktır" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Eylül ayı olağan toplantısının 1.oturum 2.birleşiminde bir araya gelerek, 6 gündem maddesini görüştü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısı 1.oturumun 2.birleşimi ile tamamlandı. Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşimde 6 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda Çamurlu Mahallesi'nde gerekli olan lise alanında ki imar plan değişikliği talebinin uygun olduğuna karar verilirken, ilçe sınırlarında bulunan 30 adet parkın isim değişikliğine yönelik teklif ise İmar Komisyonuna havale edildi. İmar komisyonuna havale edilen Selçuklu Mahallesi'nde yeni açılmış ve isimsiz olan sokaklar, Toygar Mahallesi'nde bulunan isimsiz sokağın isimlendirilmesi ve imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

"Yanlış yönlendirenlerin oyununa gelmeyin"

Meclis toplantısı sonrasında Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki Kentsel Dönüşüm ile ilgili konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Çevreyolunun altı diye tabir ettiğimiz Şehit Fevzi Mahallemizde dönüştürme adına yapılacak olan ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ında onayladığı kentsel dönüşüm çalışmasını ilk gündemimize aldığımız zaman, mahallemizden olumlu dönüşler almıştık. Fakat bazı farklı yönlendirmelerden kaynaklı 'Belediye burada rant sağlamak istiyor, bazıları burada bedava konut sahibi olacak' şeklinde dedikodular yayıldı. Bu dedikodular rahatsız edici boyuta geldi. Bizim niyetimiz o bölgenin dönüşümünü sağlamak. Kentsel dönüşümün yapılmasına karar verildikten sonra insanların bu dönüşüme ihtiyacı olduklarını belirten diğer mahalle muhtarları kendi mahallelerinde de dönüşüm isteklerini bizlere iletmişti. Eski konutların olduğu yerlerde dönüşümün sağlanması belki de vatandaşlarımızın 10-15 yılını alacak. Bazı vatandaşlar, Şehit Fevzi Mahallesi'nde olayı farklı yöne kanalize etmek ve oradaki vatandaşı galeyana getirmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Yanlış yönlendirenlerin oyununa gelmeyin. O bölge de belirtilen alan bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın onaydın geçerek, riskli bölge ilan edilmişti. Geçtiğimiz günde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz mahallemizde bilgilendirme bürosu açtı. Yaptığımız ve yapacağımız görüşmelerin hepsinde oradaki dönüşüm için vatandaşların yanında olmamız gerektiğini ifade ettik, etmeye de devam edeceğiz. Şuan değerlendirmeler yapılıyor. Tabi yapılan değerlendirmelerin Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor ki bir açıklama yapılabilsin. Şuan o aşamadayız. Oradaki insanları doğru bilgilendirmemiz gerekiyor. Dönüşüm sağlandıktan sonra tabi ki Cumhurbaşkanımız ile indirim için görüşme sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız, Malatyalı hemşerilerine gerekli kolaylığı sağlayacaktır. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız, Beydağı Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm için belirli bir indirim yaptı. Kentsel dönüşümün ardından gerçekleştirilecek olan çalışmalarla Şehit Fevzi Mahallemiz hak ettiği değeri görecektir" dedi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantısını 1 Ekim Perşembe günü saat 14: 00'de Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirecek. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 16:30 - Kaynak: İHA

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