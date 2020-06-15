Güdül'de iki projeye Ankara Kalkınma Ajansından onay - Son Dakika

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, iki projelerinin Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylandığını bildirdi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, İlçe Kaymakamlığının da destek verdiği iki projelerini, Ankara Kalkınma Ajansının kabul ettiğini belirtti.

Bu projelerin hayata geçmesiyle Güdül'ün daha çok ilgi çeken yerlerin başında geleceğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Her iki projemize de Kaymakamlık destek verdi. Ortak hazırlanan proje ile eski beldelerden olan Sorgun Mahallesi Göleti Ekoturizm ve Rekreasyon Alanı Projesi ve Güdül Kadın Girişimciler Kooperatifinin ortaya koyduğu Şeker Tadında İnovatif Lezzetler Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Bu projeleri kısa süre içinde hayata geçireceğiz. Sakin şehir olan ilçemize ziyarete gelenler, projemizin hayata geçeceği Sorgun Göletinde unutamayacakları bir gün geçirirken, ilçemizde yetişen ürünlerden, sebzelerden yapılan lezzetleri yeme şansı bulacaklar."

Yalçın, her iki projede kendilerine desteklerini esirgemeyen Ankara Valisi Vasip Şahin'e, Ankara milletvekillerine, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık'a, Kaymakam Doğan Dinç'e teşekkür etti.