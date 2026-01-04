Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi - Son Dakika
Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi
04.01.2026 15:20
Ankara'nın Güdül ilçesinde, iki arkadaş gökyüzünde sarı renkte ilerleyen gizemli ışıklar gördüklerini ve bunların bir UFO olduğunu düşündüklerini açıkladı. Gözlemlerini cep telefonu ile kaydettiklerini söyleyen tanıklar, daha önce de tanımlanamayan cisimler gördüklerini belirtti.

Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü sakinleri Okan Kılıç ve arkadaşı Orhan Öztürk, 8 Kasım 2025 günü akşam saatlerinde gökyüzünde sarı renkte ve düzenli şekilde ilerleyen ışıklar gördüklerini öne sürdü. Kılıç, cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerdeki cismin uydu ya da dron olmadığını savundu.

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

"BU GÖRDÜĞÜM CİSMİN UFO OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gözlem yaptıkları alanda daha önce de tanımlanamayan cisimler gördüklerini ifade eden Okan Kılıç, "8 Kasım 2025 günü arkadaşım Orhan ile her zaman yaptığımız gibi yine bir hafta sonu buraya gelip, çay içtiğimiz ve gece gözlemi yaptığımız bir gündü. Yine aynı gün akşam saat 21.00 civarı, karşıdaki dağın üstünden sarı renginde ışıklar gördük. Işıkları bir süre takip ettik. Dürbünle baktığımda ışıkların bir yatay düzlemden çıkıp, sağa tarafa doğru gittiğini gördüm. O sırada cep telefonu kamerasına geçtim, dürbünü Orhan'a verdim. Görüntüyü yakaladım, çok büyüktü. Ãœstünde 8-9 adet civarı ışığı vardı. Tahmin ettiğimiz çapı 100 metre civarı olduğunu düşünüyorum. Bu gördüğüm cisim Starlink, uydu ya da herhangi bir İHA, SİHA değildi. Çünkü biz devamlı akşamlar gözlem yaptığımız için bundan daha küçüklerini de gördük. Bu gördüğüm cismin UFO olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

"GÖRDÜĞÜM CİSİM DRON, UÇAK VEYA STARLİNK DEĞİLDİ"

Gördükleri tanımlanamayan uçan cismin dron veya uçak olmadığını öne süren Orhan Öztürk, "Akşam saat 21.00 gibi ateş yakıp, çay içiyorduk. Daha sonrasında gökyüzüne bakarken uçan cisimlerini gördük. Küçük boyutta uçan cisimler yukarı, aşağı inip çıkıyordu, dikkatimizi çekti. Okan, 'ben bunları çekeceğim' dedi. İlk önce dürbünle baktı, sonra cep telefonu ile çekmeye başladı. Çekerken daha büyük bir cisim gördük. O büyük cismi çekince de heyecanlandık. Diğer küçük cisimler de ona doğru gidip geliyordu, ışıklarını söndürüyordu. Yaklaşık 2 saat boyunca küçük cisimler yukarı inip çıktı. Bu bizim dikkatimizi çekti, ilk defa böyle bir şey gördük. Gördüğüm cisim dron, uçak veya Starlink de değildi, muhtemelen UFO'ydu. Uçan cisimler var burada, merak edenler varsa gelsin, gözetlesin. Burada arada sırada görüyoruz bu cisimleri" diye konuştu.

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

"BU CİSME UFO DEĞİL, BİR ANA GEMİ DİYEBİLİRİM"

Tanımlanamayan uçan cismin fizik kurallarına aykırı hareket ettiğini iddia eden sosyal medya içerik üreticisi Coşkun Deniz, "25 yıldır Ufoloji alanında araştırmalarım var. Fakat bugüne kadar hiç bu kadar net bir görüntüye rastlamadım. Cismin hareketlerine dikkat ettiğimizde o büyüklükteki bir kütlenin bu kadar hızlı hareket etmesi mümkün değil. Cisim fizik kurallarına aykırı hareketler sergiliyor. Videoyu çeken kişinin hemen arkasındaki dolunayın etkisiyle, cismin yüzeyinde oluşan yansımayla cisme ait tüm detaylar ortaya çıkarak, bildiğimiz teknolojilerden çok daha ileri düzey bir teknolojiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu cisim bugüne kadar görebildiğimiz disk şeklindeki UFO'ların çok daha ötesinde. Çünkü dünya UFO literatüründe bilinen UFO çapları ortalama 15 metre civarındadır. Görgü tanıklarının ve çeken kişinin bilgilerine dayanarak, bir cep telefonunun maksimum yakınlaştırma yapıldığında ekranın o kadar kısmına ait bir cismi doldurabilmesi için aşağı yukarı 50 metrenin üzerinde çapa sahip olması gerekiyor. Eğer cisim 15-20 metre çapın üstündeyse bu cisme UFO değil, bir ana gemi diyebilirim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ankara'nın Güdül ilçesinde iki arkadaş, gökyüzünde gizemli bir cisim görüntüledi

