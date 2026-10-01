Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Gerçek adı Gül Tut olan şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetti. Ölümünün ardından başlatılan soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görülecek.

İDDİALARIN ARDINDAN BÜYÜKÇEKMECE'DE YAKALANDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmelerden biri, olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu'nun verdiği ifadeyle yaşandı. Ulu, Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü arkadan, kalçasının altından kavrayarak kaldırdığını ve ardından pencereden düştüğünü öne sürdü. Ulu, savcılıkta olay anına ilişkin uygulamalı anlatım da yaptı. Bu beyanların ardından yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bulundukları sitede gözaltına alınarak Yalova'ya götürüldü. Tuğyan daha sonra tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise Tuğyan'ın, annesini sevdiği "Malkata" isimli şarkıyla odaya getirdikten sonra kalçasının altından kavrayıp ayaklarını yerden kestiği ve yaklaşık 18 metre yükseklikteki pencereden aşağı attığı öne sürüldü. Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tuğyan hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımıyor.

KIZI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Davanın tutuklu sanığı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Gülter hakkındaki suçlama ve iddialara ilişkin nihai kararı yargılama sonunda mahkeme verecek. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

DÖRT TANIK DİNLENECEK

İlk duruşmada Sultan Nur Ulu, Bircan Dülger, Kervan Eminoğlu ve Çağrı Kutlu'nun tanık olarak dinlenmesi planlanıyor. Yalova dışında bulunan tanıkların SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılması bekleniyor.

"BİR GÜN ANNEMİ CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM" İDDİASI

İddianamede yer alan tanık beyanları da yarın başlayacak yargılamanın önemli başlıkları arasında bulunuyor. Tanık M.A., S.D. ve G.Y., olaydan yaklaşık üç ay önce Tuğyan Ülkem Gülter'in kendilerine annesinin evlenmesine izin vermediğini söyleyerek, "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini öne sürdü. Tanık R.G. ise Tuğyan'ın yıllar önce annesini öldüreceğine ilişkin sözler söylediğini, Gül Tut'un yükseklik korkusu bulunduğunu ve yüksek yerlerde cam kenarına yaklaşamadığını ileri sürdü.

Tanık S.C. de Tuğyan'ın kendisine "Bir gün ya annemi ya da kendimi öldüreceğim" dediğini iddia etti.

Bu beyanlar iddianamede tanık anlatımları olarak yer alırken, söz konusu iddiaların mahkeme tarafından yargılama sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.

OĞLUNDAN DURUŞMA ÖNCESİ ÇAĞRI

Duruşmaya saatler kala Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de açıklama yaptı. Annesinin sevenlerine seslenen Gülter, duruşmada kendisini ve annesini yalnız bırakmamalarını istedi.

Tuğberk Yağız Gülter, "Annemin adına adaleti birlikte arayalım" diyerek Güllü'nün sevenlerini adliyeye davet etti.

KARDEŞİ TUĞYAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Gülter, kardeşinin suçlu olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Kendisinin neye inandığının yargılama açısından belirleyici olmadığını vurgulayan Gülter, annesinin kızının annesine zarar vermiş olabileceği ihtimaline inanmak istemediğini söyledi.