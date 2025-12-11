Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama - Son Dakika
Sağlık

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay\'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
11.12.2025 17:24
Kolon kanseri tedavisi görürken geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği tanısı konan Manisa'nın CHP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile ilgili hastaneden açıklama geldi. Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yoğun bakımda tedavisi devam eden Durbay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Durbay, çoklu organ yetmezliği ile tedavi altında yoğun bakımda bulunuyor.

GÜLŞAH DURBAY'IN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kolon kanseri tedavisi süren Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geçtiğimiz gün kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

"SAĞLIK DURUMU KRİTİK"

Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Hastanenin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    Allah şifa versin. ailesine sabırlar versin 27 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
