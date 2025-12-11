Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay\'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama

Manisa Şehir Hastanesi, Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Durbay, çoklu organ yetmezliği ile tedavi altında yoğun bakımda bulunuyor.
Kolon kanseri tedavisi süren Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geçtiğimiz gün kötü haber geldi. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu.
Durbay'ın sağlık durumuna ilişkin Manisa Şehir Hastanesi'nden açıklama geldi. Hastanenin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir."
Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmıştı.
