Gümeli İlk ve Ortaokulu "Okulum Bir'İnci" projesinde il birincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gümeli İlk ve Ortaokulu 'Okulum Bir'İnci' projesinde il birincisi oldu - Son Dakika

Gümeli İlk ve Ortaokulu "Okulum Bir'İnci" projesinde il birincisi oldu

7 saat önce

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Okulum Bir'İnci" projesinde il birincisi olan Gümeli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Gümeli İlk ve Ortaokulu

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Okulum Bir'İnci" projesinde il birincisi olan Gümeli İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.


Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçe, kantin, yemekhane ve diğer hususlarda okulları güzelleştirmek, beslenme dostu okul projelerini hazırlamak, aynı zamanda beyaz bayrak almamış okulları teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada, Gümeli İlk ve Ortaokulunun birinci olduğunu söyledi.

"Bugüne kadar 13 okulumuz beyaz bayrak, 7 okulumuz da beslenme dostu okul olmuştur." diyen Çevik, "Bu projelerimiz öğrencilerimize temizlik alışkanlığı kazandırmak, grip nezle gibi hastalıklardan korunmak amacıyla düzenlenmiş son derece önemli projelerdir. Biz de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okullarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz." şeklinde konuştu.


Okul müdürü Soner Arslanoğlu da iki yıldır temizlik, eğitim, araç gereç temini noktasında mesai gözetmeksizin çalıştıklarını ifade ederek, "Önce beyaz bayrak ödülü, sonrasında il birinciliğini aldık. Bu yıl beslenme dostu ve eko okul projelerinin de içerisinde yer alarak başarıyla tamamlamak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gümeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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