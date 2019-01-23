Gümrük ekipleri Mersin Limanı'nda 13 Milyon Lira değerinde sigara ele geçirdi

HAYAT GERÇEĞİ:

SAHİBİNİ AÇIKLAYINIZ TABİ Kİ SURİYELİ TAMAMİYLE TÜRKİYE''DE HER TÜRLÜ İLLEGAL İŞİ YAPIYORLAR BUNA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EL ATMASI GEREK