Üye Girişi
Gümüşhane'de 15 Temmuz anma programı yapıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de 15 Temmuz anma programı yapıldı

17.07.2021 00:57
Gümüşhane'de 15 Temmuz anma programı yapıldı, System.String[]

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gümüşhane'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.yıldönümü ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gün boyunca devam etkinliklerin sonuncusu Fatih Parkında gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Alanda açılan anı defterine vatandaşların görüşlerini aktardığı programda daha sonra tasavvuf musikisi eserleri seslendirildi.

15 Temmuz'la ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği programda ayrıca sancak koşusu ve bisiklet etkinliğini gerçekleştiren sporcular alana gelerek taşıdıkları sancağı ve Türk Bayrağını Vali Kamuran Taşbilek ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul'daki ışıklı gösterinin canlı olarak dev ekranlardan aktarıldığı programda konuşan Vali Kamuran Taşbilek, Türk Milletinin Anadolu'da boğulmak istediği o karanlık gecede istiklali ve istikbali uğruna darbecilere karşı güçlü ve onurlu bir duruşla "Türkiye geçilmez diyerek" zifiri karanlıkları yırtan ve kardan aydınlık bir sabaha uyandıran büyük Türk milletine, aziz şehitlere ve kahraman gazilere minnettar olduklarını söyledi.

"Bundan sonra böyle hainliklerin olmaması için çok daha uyanık olmalıyız"

Vatanın bölünmez bütünlüğüne göz diken ve işgale kalkışan 7 düvele bu toprakların sahipsiz olmadığını her zaman gösteren aziz milletin 15 Temmuz 2016 tarihindeki o karanlık gecede de darbecilere karşı onurlu bir duruş, kuvvetli ve çetin bir mücadele sergilediğini ifade eden Vali Taşbilek, "Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi bütün yurdumuzun sokaklarında vatan ve bayrak uğruna nasıl şehit olunabileceğini dünyaya tekrar göstermiştir. Bundan sonra böyle hainliklerin olmaması için çok daha uyanık olmalıyız. Milletimizin evlatları olarak birbirimizi daha çok sevmek durumundayız. Farklılıklarımızdan ziyade bizi birbirimize yaklaştıran mukaddes değerlerimizi öne çıkarmalı, birliğimizi, beraberliğimizi korumalıyız. Vakit birbirimizi kucaklama, biz kardeşiz bizi bölemeyecek diye haykırmanın vaktidir" şeklinde konuştu.

"FETÖ darbe girişimi unutmayacağımız olayların en başında geliyor"

Belediye Başkanı Ercan Çimen de 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk ve Türkiye düşmanları tarafından milletin özgür iradesine, demokratik değerlere karşı hain darbe girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "İnsan olarak bizler bazı olayları ve yaşanmışlıkları erken unuturuz. Ancak unutulmaması ve her zaman zihinlerimizde canlı kalması gereken olaylar vardır. 5 yıl önce 16 Temmuz 2016 gecesi yaşanan FETÖ darbe girişimi unutmayacağımız olayların belki de en başında geliyor. Aziz milletimiz, bu vatanın, bu bayrağın, bu devletin ve bu aziz milletin esaret altına girmemesi, hür ve bağımsız kalması için; 15 Temmuz 2016'daki menfur FETÖ darbe ve terör girişimine karşı çıkarak şahadet şerbetini içerek vatanlarına sahip çıktı. O gece vatan savunmasında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum. Allah, onlardan razı olsun" dedi.

"15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adıdır"

Türk milletinin kendisini esaret altına almak isteyecek hiçbir güce boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini vurgulayan Başkan Çimen, "Milletimiz söz konusu ezanı, bayrağı, vatanı ve devleti olduğunda 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' şiarıyla cepheye koşar. Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. Hele 15 Temmuz, tam bir milli irade şahlanışıdır. 15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakarlığın eseridir. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. 15 Temmuz, Türk Milleti'nin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının adıdır. 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin yazdığı yüce destanı nesillerden nesillere, asırlardan asırlara aktarıp unutmayıp, unutturmayacağız. Diriliş ruhunu hep diri tutacağız" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra da gelirlerse iki bastonla yine önlerine çıkarız"

Programa katılan 15 Temmuz gazisi Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünden 52 yaşında 3 çocuk babası Yaşar Parlak ise "15 Temmuz hain darbe girişiminde bu hainler esasında bizim olan toplarıyla, tüfekleriyle, uçaklarıyla üzerimize geldi, bize darbe yapmak istediler. Ama tam tersi oldu, biz bedenimizle onlara darbe yaptık. Onlar bizi yıkmaya çalıştılar, bayrağımızı indirmeye, devletimizi bölmeye ant içmişlerdi. Ama Türk halkının vatan, bayrak, millet sevgisini unuttular. Onlar bizi F serisi 1 dolara satılmış, kendileri gibi alçak zannettiler. Bundan sonra da gelirlerse iki bastonla yine önlerine çıkarız" ifadelerini kullandı.

Havai fişek gösterisinin de gerçekleştirildiği programda Gümüşhane'nin güçlü seslerinden Onur Akgül kahramanlık türküleri seslendirdi.

Katılımcılara sıcak çorba ve simit ikramının gerçekleştirildiği program saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden sala okunması ve demokrasi nöbetiyle devam etti. - GÜMÜŞHANE

Darbe Girişimi, Gümüşhane, 15 Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 15 Temmuz anma programı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu 00:16 Azerbaycan Milli Meclisi'nden bir heyet ilk kez KKTC'de resmi temaslarda bulundu Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi 00:14 Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen Can Candan'ın görevine son verildi Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti 23:20 Sivri çıkışlarıyla bilinen AK Partili Tayyar'dan partisine çok konuşulacak 15 Temmuz eleştirisi: Şimdi muhasebe vakti
Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti 22:57 Final yapan Maraşlı dizisinin Firuzan'ı Rojda Demirer, denizin altında adeta dans etti Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti 22:02 Türkiye, Ege ve Akdeniz'deki adaların silahsızlandırılmasını ihlal eden Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor 21:37 Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı: Müşteriler 5 dakikadan fazla oturmuyor
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti 19:16 Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu 18:28 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:11 Sıcak havadan bunalan bebeğini böyle serinletti
19:09 Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin sağlık müdürlüğüne bayram genelgesi
19:07 AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında yaşamını yitirdi
18:30 Hatun Güneş'i pompalı tüfekle vurarak öldüren eski sevgili: Barışsa öldürmeyecektim
18:29 Diriliş Ertuğrul'un Ogeday'ına büyük şok! Kaan Çakır'ın Bodrum'daki restoranında yangın çıktı
18:27 Şaşırtan ölüm! Ünlü yetişkin film yıldızı Dahlia Sky aracında ölü bulundu
18:24 Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den AYM'nin HDP'li Gergerlioğlu kararına sert tepki: Hak ihlali kararı terörizme destektir
18:22 Makedon sol bek Alioski'nin istekleri Fatih Terim'i sinirlendirdi! Transferin gerçekleşmesi artık çok zor
17:53 Real Başkanı Perez'in ses kaydında şaşırtan Mesut Özil sözleri: Jet kiralar, kız arkadaşıyla ilişkiye girmeye giderdi
17:36 FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Saadet Partisi Saadet Partisi "Temel Karamollaoğlu istifa edecek" iddiasını yalanladı         
00:24
49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı 49 yaşındaki Zinedine Zidane, futbol turnuvasında gösterdiği performansla kendine hayran bıraktı         
00:16
Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı         
23:28
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Alex Teixeira, İstanbul'a geliyor         
23:00
Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı Bakan Koca'ya gece yarısı paylaşım yaptıran gelişme! Artık üçte birimiz çift doz aşılı         
22:33
Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatan Osman Büyükşen, son paylaşımıyla yürekleri dağladı         
21:44
16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere 16 yaşındaki hamile karısını öldüren 17 yaşındaki kocanın bahanesi kan dondurdu: Komşuya verdiği tencere         
19:32
Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı Balayına giderken kaybettiği eşinin cenazesine sedyeyle katıldı         
18:35
Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı         
18:10
Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada         
17:39
Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in lüks otomobilini tamircilere tepki göstererek çöpe attı         
17:25
Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde ilginç olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
16:18
Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım Aile dramında yeni gelişme! Açlıktan baygın bulunan 4 çocuğun annesi konuştu: Babam için gittim, pişmanım         
16:08
Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı Adana Demirspor, David Luiz'le anlaşma sağladı         
15:56
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 01:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gümüşhane'de 15 Temmuz anma programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement