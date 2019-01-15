Gümüşhane'de "Akıllı Sinyalizasyon" Uygulaması Başladı

Gümüşhane
Belediyesince transit yol güzergahındaki trafik akışını rahatlatmak amacıyla "akıllı sinyalizasyon" uygulaması başlatıldı.
Hacıemin ve Bağlarbaşı
mahalleleri arasında bulunan transit yol güzergahında yapılan çalışma sonrası, bölgedeki trafik ışıklarının süresi ve geçiş rengi otomatik olarak ayarlanmaya başlandı.
Yol güzergahındaki 6 ayrı bölgede kurulan 'akıllı sinyalizasyon' uygulamasıyla yaşanan yoğunluğa göre trafik sensörleri sayesinde en uygun trafik süreleri otomatik olarak belirleniyor.
Ayrıca görme engelliler için sesli komut ve işitme engelliler için de dokunmatik sistem hayata geçirildi.
Belediye Başkanı Ercan Çimen
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görev süreleri boyunca Gümüşhane'de her zaman ilklere imza attıklarını ifade ederek, uygulamanın bölgede ilk olduğunu söyledi.
Akıllı sinyalizasyon uygulamasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSBAK
AŞ'den destek alarak hayata geçirdiklerini belirten Çimen, şunları kaydetti:
"Şehrimizde yoğun olarak kullanılan transit yol güzergahımızda bulunan standart sinyalizasyon sistemini değiştirmek istedik. Karayolları ile gerekli devirleri gerçekleştirerek çalışmamızı başlattık. Tabii bu çalışmamızı başlatırken İSBAK AŞ'den destek istedik. Sağ olsunlar, bize destek oldular. Yeni akıllı sinyalizasyon sistemi sayesinde vatandaşlarımızın daha modern bir sistemle can mal güvenliğinin yanı sıra trafikte geçirdikleri zamanı da azaltacağız. Bu sistem bölgemizde ilk kez şehrimizde kuruldu. Türkiye
'de de sayılı illerde yer alıyor. Örnek bir çalışma oldu ve diğer illerimiz de yavaş yavaş bu sisteme geçiş sağlıyor. Sistemi hayata geçirmemizde bize destek olan tüm yetkililere, belediye personellerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."