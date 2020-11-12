Son dakika haber... Gümüşhane'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Gümüşhane'de, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Sunumlarla desteklenen etkinlikte konuşan Vali Kamuran Taşbilek, kadınların toplumun önder insanları olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bütün ülkede "En iyi narkotik polisi: Anne" sloganıyla çocukları uyuşturucu belasından kurtarmak için bir kampanya başlatıldığına işaret eden Taşbilek, şunları kaydetti:

"İlimiz, Türkiye'de uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin en az olduğu illerden birisi. Bununla birlikte bütün insanlığın belası olan yavrularımızı, evlatlarımızı tuzağa düşüren uyuşturucu belasını ilimizde hiçbir çocuğumuza zarar getirmeksizin önleme noktasında sizlerle fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldik. Anne çok önemli. Annelerimizin çocuklarımızın her anını kontrol eden, doğduğundan beri bütün özelliklerini en iyi bilen çok değerli varlıklarımız. Onların çocuklarını gözlemlemesi, çocukları üzerindeki davranış değişikliklerinin, psikolojik değişiklilerin ne manaya geldiğini takip etmesi çok daha önemli."

Toplantıya siyasi partilerin kadın kolları başkanları, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanı kadınların yanı sıra İl Emniyet Müdürü Celal Taşçı ve İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek katıldı.