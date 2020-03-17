Gümüşhane'de mahkemeler ertelendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de mahkemeler ertelendi

6 saat önce

Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanlığı, koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle tutuklu işler ile ivedi sayılacak diğer haller haricinde 31 Mart tarihine kadar olan duruşmaların ileri tarihe bırakıldığını açıkladı.

Gümüşhane'de mahkemeler ertelendi, System.String[]

Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanlığı, koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle tutuklu işler ile ivedi sayılacak diğer haller haricinde 31 Mart tarihine kadar olan duruşmaların ileri tarihe bırakıldığını açıkladı.


Gümüşhane Adalet Komisyonu Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Koronavirüsü Hakkında Alınacak Tedbirler konulu tavsiye nitelikli yazısı ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin ardından Gümüşhane merkez ve diğer adliyelerdeki hakimler ile Gümüşhane- Bayburt Bölge Barosu temsilcisi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararı kamuoyuna duyurdu.


Adalet Komisyonu Başkanlığından yapılan açıklamada koronivirüs hastalığı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün risk seviyesini çok yükseğe çıkararak Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edildiği hatırlatılarak, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 141. ve 5271 sayılı CMK'nın 33. Maddesi usul ekonomisi, hukuki dinlenilme hakkı, iddia ve savunma hakkının kısıtlanmaması ilkesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel sekreterliğinin "Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler" konulu tavsiye nitelikli yazısı ve bilhassa Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri kapsamında Gümüşhane merkez ve mülhakat adliyeleri hakimleri ve Gümüşhane Baro temsilcisi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda yargılama faaliyetlerinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tutuklu işler ile ivedi sayılacak diğer haller haricinde ilk aşamada Gümüşhane Merkez, Mülhakatlar Torul, Kelkit ve Şiran Adliyeleri Ceza ve Hukuk Mahkemelerince 31.03.2020 tarihine kadar olan duruşmaların ileri bir tarihe bırakılması kararlaştırılıp olup, mahkemelerimizce belirlenecek yeni duruşma günlerinin dosyanın tarafları asilleri ve vekillerine davetiye tebliği ve elektronik posta ile bildirilecektir" denildi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Merkez, Koronavirüs, Gümüşhane, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:23 Kaynak: İHA
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