Son Dakika Haberleri: Gümüşhane'de Öğrencilere Kitap Dağıtıldı

Gümüşhane'de Öğrencilere Kitap Dağıtıldı

14 dakika önce

Gümüşhane'de, "Gümüşhane'ler Okuyor" projesi kapsamında öğrencilere kitap hediye edildi.

Gümüşhane'de Öğrencilere Kitap Dağıtıldı, System.String[]
Gümüşhane'de, "Gümüşhane'ler Okuyor" projesi kapsamında öğrencilere kitap hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ tarafından bağışlanan yaklaşık 30 bin kitap öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

Kent merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, proje kapsamında Gümüşhaneli Yavuz Yetim'in girişimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki öğrencilere yaklaşık 30 bin kitap hediye ettiğini bildirdi.

Kitapların bugün itibariyle öğrencilere dağıtılmaya başlandığını belirten Taşbilek, "Bu kitaplar sizlerin istifadesine sunuldu. Bu kitapları çok güzel bir şekilde okuyacağınızı düşünüyorum. Türk ve dünya klasiklerinden eserler mevcut. Bunlar sizin gelişiminiz açısından fayda sağlayacaktır. Bu kitapların düşünce dünyasını geliştireceğini düşünüyorum. Kitapları kendi aranızda değiştirerek okumanızı istiyorum." diye konuştu.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de kitap bağışına Gümüşhane Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı'nın öncülük ettiğini kaydederek, "Kitapların sizlere ulaşmasında hemşehrimiz Yavuz Yetim'in katkıları büyük. Bu dünya klasiklerini sizler okuyacaksınız. Bilgi dağarcığınızı genişleteceksiniz. Ülke olarak biz en çok siz gençlere güveniyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Taşbilek ve Milletvekili Akgül, öğrencilere kitap dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:21 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gümüşhane, Güncel
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