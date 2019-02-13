Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2-İran'da İntihar Saldırısı: 27 Ölü

Güncelleme 2-İran'da İntihar Saldırısı: 27 Ölü

33 dakika önce

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

Güncelleme 2-İran'da İntihar Saldırısı: 27 Ölü, System.String[]
İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 27 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

Saldırıda 27 DMO askerinin öldüğü, 13'ünün ise yaralandığı ifade edilen açıklamada, saldırının İsrail ve emperyalist güçlerin istihbarat servislerinin desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik terör saldırısında bölge ülkelerini suçladı.

Kasımi, Sistan-Beluçistan'daki intihar saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İran halkının çocukları bu saldırının intikamını mutlaka alacak." dedi.

Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" isimli örgütün üstlendiğini hatırlatan Kasımi, şu iddialarda bulundu:

"Söz konusu örgüt bazı bölge ülkelerinin düşünsel, mali ve askeri desteğine dayanarak bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Ancak bu saldırı İran'ın bölgedeki terörle mücadeledeki kararlılığını eskisine göre daha da artıracaktır."

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının üstüne İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 11:42 Kaynak: AA

İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobille Kaçan Hırsızlık Zanlılarına Ateş Açtı: 1 Ölü, 2 Yaralı İran Askerlerine İntihar Saldırısı! En Az 30 Ölü, 10 Yaralı

AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:15:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme 2-İran'da İntihar Saldırısı: 27 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]