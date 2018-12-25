Güncelleme 2 - Libya Dışişleri Bakanlığına İntihar Saldırısı: 3 Ölü, 9 Yaralı
1 saat önce
Libya'nın başkenti Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Libya
'nın başkenti Trablus
'ta Dışişleri Bakanlığı
binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı
'nın Facebook
sayfasından yapılan yazılı açıklamada, başkent Trablus'ta Dışişleri Bakanlığı binasına düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ militanları olduğu tahmin edilen silahlı bir grup bakanlık binasına girerek çevreye ateş açtı. Silahlı kişiler daha sonra üstlerinde bulunan patlayıcıları infilak ettirdi.
Olay yerine gelen emniyet güçlerinin bakanlığa giden tüm yolları kapattığı aktarıldı.
Saldırının gerçekleştiği sırada Dışişleri Bakanı
Muhammed et-Tahir Seyyale'nin binada olmadığı, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin batısındaki Zaviye kentine bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:33 Kaynak: AA
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