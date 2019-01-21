Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Kerç Boğazı'nda 2 Gemi Alev Aldı

Güncelleme - Kerç Boğazı'nda 2 Gemi Alev Aldı

1 saat önce

Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Güncelleme - Kerç Boğazı'nda 2 Gemi Alev Aldı, System.String[]
Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde patlama meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, birinde 17, diğerinde 14 kişi bulunan gemilerde Türk, Hintli ve Rus mürettebatın olduğu belirtildi.

Açıklamada, gemiler arasında yapılan yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

Yetkililer, çok sayıda geminin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:15 Kaynak: AA

Denizcilik, Rusya Federasyonu, Güncel
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