Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sivas Merkezli Fetö Operasyonu

Güncelleme - Sivas Merkezli Fetö Operasyonu

33 dakika önce

Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Güncelleme - Sivas Merkezli Fetö Operasyonu, System.String[]
Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan 9'u tutuklandı.


Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 32 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.A, A.A, R.C, A.K, G.G, Ç.Ç, R.T, S.A. ve Ö.I. tutuklandı. E.K, N.G, H.D, B.K, Ş.U, F.G. ve B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 16 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sivas merkez, Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri, Erzincan ve Aydın'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerince 26 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, yakınları cezaevinde bulunan ve örgütle irtibat halinde olan kişilere para desteği sağladığı tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:13 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Ne Durumda? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Medine Tweetiyle Tepki Gören Berna Laçin'e, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Sürpriz Karar!

Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:46:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güncelleme - Sivas Merkezli Fetö Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]