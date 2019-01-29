Güncelleme - Uyuşturucu Hapları Tampona Gizlemişler
1 saat önce
Kütahya'da tamponuna gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı.
Kütahya
'da tamponuna gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki iki zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07 AEG 112 plakalı otomobille İstanbul
'dan Antalya
'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.
Kütahya- Tavşanlı
kara yolundaki polis noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, tampon kısmına tellerle bağlanarak gizlenmiş yaklaşık 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otomobilde bulunan ve daha önce de aynı suçtan kayıtları olduğu öğrenilen Mehmet Çağlar
Keserovalı (34) ve H.G. (40) gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Çağlar Keserovalı tutuklandı. H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:17 Kaynak: AA
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