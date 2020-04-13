GÜNDEM / 13 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- TÜİK, şubat ayı sanayi üretimi ile perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)



GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- MEB, EBA TV üzerinden kaynaştırma öğrencilerine özel içerik yayınlayacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:



"İlkokul ve ortaokul düzeyindeki kaynaştırma öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım videosu hazırladık"



"Bunlardan ilki, 17 Nisan'da TRT EBA TV'de yayınlanacak. Kaynaştırma öğrencilerine Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri için de etkinlik sayfaları açılacak"



"Bu öğrencilerimizin durumları, Özel Öğretim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, tüm okul rehberlik servislerince kullanılmak üzere hazırlanan formlarla takip edilmeye başlanacak"



(Yıldız Aktaş/Ankara)



2- Sağlık çalışanlarına "imece" usulü destek



Teknoloji sektöründen üç girişimcinin kurduğu "imece.biz" isimli internet sitesi, kısa sürede 300'ü aşan gönüllüsüyle yoğun tempoda çalışan sağlık çalışanlarına moral ve destek sağlıyor



"Virüsü dayanışma yenecek" sloganıyla oluşturulan uygulamayla, alışverişten yeme-içmeye, kuru temizlemeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği ya da bebek bakıcısı bulunmasına kadar çok sayıda talebe yanıt verildi



Sitenin kurucularından Aykut Türker:



"Devletin sağladığı çok önemli kolaylıklar var. Biz de 'çorbada tuzumuz olsun, ufak da olsa sağlık çalışanlarına bir destek, moral sağlayabilelim' düşüncesiyle bu adımı attık"



"İmece.biz'de kesinlikle maddi destek talepleri karşılanmıyor. Sadece iş gücü, hizmetle ilgili taleplere destek vermeye çalışıyoruz"



(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Isparta Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor

Açıldığı günden bugüne donanımı ve güler yüzlü personeliyle bölgenin sağlık üssü haline gelen Isparta Şehir Hastanesi, binlerce hastaya şifa kaynağı oldu



Teknolojik imkanlarıyla yeni tip koronavirüsle mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen hastanenin bir bloğunun beş katında 190 tek kişilik oda ile 15 negatif basınçlı izole ve 38 yoğun bakım odası hazır bekletiliyor



(Yalçın Çelen/Isparta)

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