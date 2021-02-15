GÜNDEM / 15 Şubat 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 15 Şubat 2021

15.02.2021 08:59
GÜNDEM / 15 Şubat 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Aksaray-Kırşehir-Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak, Aksaray-Kırşehir- Konya İl Kongrelerine canlı bağlantı kuracak.

(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti İl Kongresi'ne katılacak, Karatay Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini atacak.

(Konya/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şehit uzman çavuş Hüseyin Sarı'nın Ulu Cami'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Kahramanmaraş/ 13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Denizli/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit polis memuru Sedat Yabalak için Tekeli Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Mersin/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır Aralık Gödekli İlkokulu'nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci yarıyıl başlangıç törenine, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda 10 eğitim tesisinin toplu açılış törenine katılacak. Selçuk, Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Iğdır/09.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehit Aydın Köse'nin Kahta ilçesinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(Adıyaman/10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, partilerinin Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenecek İl Kongresi'ne iştirak edecek.

Kurtulmuş, Valiliğe ve Belediye Başkanlığına da ziyarette bulunacak.

(Rize/13.30/16.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yapılacak il kongresine katılacak.

(Eskişehir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek İl Kadın Kolları Kongresi'ne iştirak edecek.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Altındağ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ve Konut Satış İstatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen'le Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliği binasının resmi açılışına katılacak ve mevkidaşıyla Bakanlık'ta bir araya gelecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 25. haftası Fraport TAV Antalyaspor- Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği- Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/16.00/Antalya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 21. hafta son maçında Bursaspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 28. haftası Eczacıbaşı VitrA-İlbank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu maçları öncesi hazırlıklarını Riva'da sürdürecek. İdman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ile 2 futbolcu açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda ilk haftadan ertelenen maçta deplasmanda Hırvatistan'ın Nexe takımıyla karşılaşacak.

(Nasice/20.45)

6- Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımıyla karşılaşacak.

(Lublin/19.00)

ÖZEL HABER

1- ÇAYKUR, ABD'ye yeşil çay pudrası ihraç edecek

Genel Müdür Yusuf Ziya Alim:

"(Yeşil çay pudrası ihracatı) Sanırım mart ayı itibarıyla başlayacak. ABD'de başlamasının nedeni Rizeli Türk iş adamının talebi. ABD'ye istek üzerine ilk 10 bin paket olarak başlayacak. İsteğe göre sayıyı artıracağız"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

2- Tariş kolonya ihracatını yüzde 100 artırdı

Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Mustafa Bircan:

"Oralara (Avrupa ülkelerine) limon, tütün, zeytin çiçeği kolonyalarını gönderiyoruz. Orada da pandemiden dolayı ürünlerimize yönelik talepte artış oldu. 2019'da 500 bin litre olan ihracatımız 2020'de 1 milyon litre oldu"

(Ferdi Uzun/Aydın)

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Yenişehir, Kırşehir, AK Parti, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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