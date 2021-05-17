GÜNDEM / 17 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 17 Mayıs 2021

17.05.2021 08:59
GÜNDEM / 17 Mayıs 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, nisan ayına ilişkin "merkezi yönetim bütçe denge tablosu"nu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Gençlik, 2020" araştırmasını, mart ayına ilişkin "ücretli çalışan istatistikleri"ni, nisan ayına ilişkin "tarım ürünleri üretici fiyat endeksi"ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve dünya genelindeki tepkiler takip ediliyor.

(Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Altay, İstanbulspor'u konuk edecek.

(İzmir/20.00) (Fotoğraflı)

2- ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u konuk edecek.

(İzmir/20.45) (Fotoğraflı)

3- Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi iki takım teknik direktörleri ve birer futbolcu Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İzmir/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli sporcuların da mücadele edeceği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da başlayacak.

(Budapeşte)

5- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Kuzey Makedonya'da başlayacak. İlk gün serbest stilde müsabakalar yapılacak.

(Üsküp)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Kovid-19'un yayılım hızı "tam kapanmayla" kesildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'da 37 bin 674 olan vaka sayısı sürecin son gününde yüzde 72 azalarak 16 Mayıs itibarıyla 10 bin 512 oldu, günlük hasta sayısı da 2 bin 715'ten 920'ye düştü

Bu süreçte günlük vefat 339'dan 223'e, toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 581'den 2 bin 468'e geriledi

Tam kapanma sürecinde 3,5 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Böylece ülke genelinde uygulanan toplam aşı dozu 16 Mayıs saat 23.56 itibarıyla 25 milyon 800 bin 278'e ulaştı

(Ahmet Sertan Usul/Ankara)

2- DMO'nun kamu alımlarında tasarruf ve yerli ürün ön plana çıkacak

"Sağlık Market" kapsamında gerçekleştirilecek işlem hacminin bu yıl 500 milyon liraya çıkarılması, yapılacak alımlarda tasarruf oranının yüzde 50 olması hedefleniyor

Tedarik edilen makine ürün grubunda "Yerli Malı" belgeli ürün oranının bu yıl yüzde 16'ya yükseltilmesi planlanıyor

Elektronik ortamdaki ihale sayısının toplam ihalelere oranının yüzde 30 olması sağlanacak

(Merve Özlem Çakır/Ankara)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 17 Mayıs 2021 - Son Dakika


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