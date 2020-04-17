GÜNDEM / 17 Nisan 2020 - Son Dakika
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GÜNDEM / 17 Nisan 2020

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

GÜNDEM / 17 Nisan 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ve nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu:

"Bu aydan başlayarak sağlıklı günlere kadar verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimler ertelenmeli"

"Hiçbir ayrım yapmadan tüm mükelleflerin, tüm beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi en doğrusu olacaktır"

"Mali müşavirler her gün binlerce evrakla temas halinde işlem yapmak zorunda kalıyor. Büyük risk altındalar"

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- Koronavirüsü yenen doktordan "C ve D vitamini ile zerdeçal tüketin" önerisi

Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci:

"C ve D vitamini tüketimi çok önemli. Güçlü bağışıklık sistemiyle hastalık veya tedavi süreci daha rahat geçebilir"

"(Hastalığın tedavisi sürecinde) Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir, özellikle akciğer tutulumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde önerilir"

"Zerdeçal günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanılabilir. Bu şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl: "Oruç, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirir"

"Yapılan bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci artırdığını göstermiştir"

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği belirtilenler 'ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler' olarak tanımlandı. Ben de bir hekim olarak aynı görüşteyim"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 09:02 Kaynak: AA

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