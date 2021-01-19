GÜNDEM / 19 Ocak 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem ve beraberindekileri kabul edecek.

(İstanbul/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 3. Bölge apartman görevlileriyle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sancaktepe ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Ticaret Sanayi Odası Fuar Alanı'nda düzenlenecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Çorum/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bahçeşehir Mevkisi Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Düzce/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Amasya/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AKM-Gar- Kızılay Metrosu Kızılay Kesimi Kazı Başlangıç Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Senato Genel Kuruluna hitap edecek ve hükümeti için güvenoyu arayacak.

(Roma)

GÜNCEL

1- Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Karadeniz'de Bartın açıklarında kuru yük gemisinin batmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Merkezinin açılış törenine katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek.

Kasapoğlu, şehit Eren Bülbül ile Trabzonspor Kulübünün eski Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in kabirlerine, Maçka Belediyesi ve Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübüne de ziyarette bulunacak.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcularıyla buluşma ve malzeme dağıtım törenine katılacak Kasapoğlu, Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor maçını izleyecek.

(Trabzon/12.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir, Göztepe- Gençlerbirliği ve Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak.

(Kayseri/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Anadolu Efes- Frutti Extra Bursaspor maçı yapılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ, 6'ncı ve son maçında deplasmanda Çekya'nın ERA Nymburk takımıyla karşılaşacak.

(Nymburk/20.30)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeşitli merkezlerde düzenlenen grup maçlarının 2'nci serisine devam edilecek. İspanya'daki A Grubu'nda İzmit Belediyespor, ev sahibi Perfumerias Avenida'yla, Çekya'daki B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, ev sahibi USK Prag'la, Fransa'daki D Grubu'nda Galatasaray, Basket Landes'le karşı karşıya gelecek.

(Salamanca/21.45/Prag/21.00/Bourges/22.00)

6- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yeni sezon, gruplarda çeşitli merkezlerde ilk seri maçlarıyla başlayacak. Macaristan'daki A Grubu mücadelesinde Bellona Kayseri Basketbol, ev sahibi Uni Gyor'le, Türkiye'deki C Grubu organizasyonunda ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, bir diğer Türk temsilci Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'la, Çekya'daki D Grubu'nda Birevim Elazığ İl Özel İdare, Rusya'dan MBA Moskova ile karşılaşacak.

(Gyor/19.00/Hatay/16.00/Brno/17.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Türk mühendislerin Kovid-19 teşhisini yarım saate düşüren PCR tanı kitine dünyadan yoğun ilgi

ODTÜ Teknokent'te faaliyet gösteren mühendisler tarafından geliştirilen ve yüzde 97 güvenilir sonuç veren Kovid-19 PCR tanı kiti, ani yoğunluğun yaşandığı bölgelerde hızlı kurulumu ve pratikliğinden dolayı yurt dışından büyük talep görmeye başladı

Yüksek virüs yükü varsa pozitif sonucu 15 dakikadan itibaren verebilen "n-FasT" tanı kiti, düşük virüs yükünü de yüksek güvenilirlik oranıyla tespit edebiliyor

"n-FasT" tanı kitini geliştiren Nanografi A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Deli:

"Yerli teknoloji ile geliştirilen n-FasT tanı kiti teknolojisinin patent ile korunmaya alınmış olması, Türkiye'nin yüksek teknoloji birikimini de artıracak"

(Selma Kasap/Ankara)

2- SALGINDA YILDIZI PARLAYAN SEKTÖRLER - Türkiye'de bilişim sektöründeki büyüme 2020'de hız kazandı

Logo Grup CEO'su Buğra Koyuncu:

"2020'de dijital dönüşüm hızlandı. Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın her alanında yer almaya başladı. Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 152 milyar TL büyüklüğü var"

İndeks Bilgisayar Genel Müdürü Banu Sürek:

"2020'yi değerlendirirsek; pandeminin getirdiği yeni koşullarla teknoloji sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşlar gibi biz de ticari olarak oldukça verimli bir süreç yakaladığımızı söyleyebiliriz"

Arena Bilgisayar Mali İşler Direktörü Ertan Tuna:

"Kovid-19 döneminde tüketici ihtiyaçlarının farklılaşması ve çeşitlenmesi nedeniyle toplam pazar büyüklüğünde uzun yıllardır gözlemlenmemiş artışlar kaydedildi"

(Tolga Yanık/İstanbul)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: "Annemi son yolculuğuna uğurlayamadım"

Kovid-19 tedavisi görürken salgında annesini yitiren Uzman Doktor Adli Başar Gürbüz:

"Hayatta en çok sevdiğim kişi olan annemi bu hastalıktan kaybettim. Onu son yolculuğa uğurlayamadım. Bu beni hastalıktan daha çok üzdü"

"Türkiye'de daha önce yaşanan birçok salgın Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen aşılama çalışmaları sayesinde sona erdi. Ben de tüm hastalarıma Kovid-19 ile mücadele konusunda aşılanmaları gerektiğini söylüyorum"

(Tezcan Ekizler/İzmir)

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