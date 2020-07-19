GÜNDEM / 19 Temmuz 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 19 Temmuz 2020

Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

6 Nisan 1920

Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

(Van)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 33. haftası Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor- Gençlerbirliği, Beşiktaş- Fenerbahçe, Medipol Başakşehir- Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla sona erecek.

(Rize/Trabzon/Ankara/Sivas/İstanbul/Antalya/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2 - TFF 1. Lig'in son haftası Eskişehirspor- Boluspor ve Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Eskişehir/Ankara/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3 - Formula 1'de 2020 sezonunun üçüncü yarışı Macaristan'da yapılacak.

(Budapeşte/16.10)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 salgını, yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl yabancılara ilk altı ayda 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu yıl aynı dönemde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı

Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul, Antalya ve Bursa oldu

Almanlar 96 arsa, İranlılar ise 2 bin 865 konut alımı ile ilk sırada yer aldı

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

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Halife Hafter, Ankara, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 19 Temmuz 2020 - Son Dakika
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