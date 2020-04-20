GÜNDEM / 20 Nisan 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin "Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Ramazan ve Sorumluluk Bilinci" temalı 2020 Yılı Ramazan Ayı tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Yastık altında 200-300 milyar dolarlık bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yatıyor

İstanbul Altın Rafinerisi Üst Yöneticisi Ayşen Esen:

"Yastık altında olduğunu bildiğimiz 3 ila 5 bin ton arasındaki altın sonuçta 200-300 milyar dolarlık bir ekonomi ve bu ekonomi şu anda kayıt dışında. Bunun kayıt içine girmesi demek Türkiye'de yaşanan bütün finansal sıkıntıların, ekonomiyle ilgili çözümlerin aslında bir kaynağı olması demek"

"Piyasada bizim bilmediğimiz 8 ayar altınlar da var. Bunlar bizim ürettiğimiz değil, kuyumculardan alınan altın. Çok güvenilir olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden halkımıza önerim güvenilir yerlerden, kapalı ambalajlarda 0,5 gram olarak üretilen altını tercih etmeleri"

"Gümüşün yatırım aracı olarak önümüzdeki dönemlerde Türkiye ve benzeri ülkelerde popülaritesi artacak diye düşünüyoruz. Altının fiyatı arttığı için bizde de aynen yurt dışındaki gibi gümüşe yönelim olacaktır"



(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2- Türk araştırmacılardan, "evden akciğer fonksiyon testi"ne imkan veren mobil teknoloji

ODTÜ Teknokentteki araştırmacıların geliştirdiği mobil teknoloji "Spirohome", koronavirüsü atlatan ya da astım, KOAH, kistik fibrozis gibi kronik solunum hastalıklarından muzdarip kişilerin akciğer fonksiyon testlerini evde yapmalarına imkan sağlıyor



Nefes testi verileri, bluetooth ile mobil telefona gönderiliyor ve rapor haline getirilerek doktora online iletiliyor



"Spirohome" teknolojisinin geliştiricilerinden Merthan Öztürk:



"Teknoloji, pandemi döneminde Avustralya, İngiltere ve Avrupa ülkelerindeki hasta ve hastanelerden yoğun talep görmeye başladı"



(Selma Kasap/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

3- Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri İsrail pazarına da yöneldi

Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere yumurta gönderen Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesindeki yumurta üreticilerine, İsrail'den de talep geldi

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan:



"İlk defa İsrail'den talepler aldık. Yumurtalarımız oraya da gidecek. Mart ayı sonu itibarıyla yurt dışı yumurta satışımız 160 tıra ulaştı"



(Canan Tükelay/Afyonkarahisar)

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