GÜNDEM / 22 Aralık 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)??????? (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşecek, Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek.

(Üsküp) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/09.45/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, internet üzerinden gerçekleştirilecek "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yapacak.

(Ankara/10.00 )

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni "Tarsus Müzesi"nin açılışına katılacak.

(Mersin/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 14. hafta, Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Galatasaray-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Hatay/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 5. haftanın erteleme maçında Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasından ertelenen İlbank-VakıfBank, 12. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/14.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Kovid-19 hasta ve vaka sayısındaki düşüş, kısıtlamaların amacına ulaştığını gösterdi

Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında, 17 Kasım'da hayata geçirilen sıkı tedbirler sonrasında hasta ve vaka sayısında hızlı düşüş başladı

Yılbaşını da içeren sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların bu günleri çekirdek aileleriyle geçirmesi, misafirlikten ve seyahatten kaçınması durumunda hastalık seyrine ilişkin çok daha olumlu sonuçlar elde edilmesi bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

"17 Kasım'dan bu yana yaklaşık 35 günlük sürece bakıldığında hasta sayısının 6 binlerden 4 binlere inmesi, vaka sayısının 30 binlerden 27 binlere düşmesi şu an tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Ne kadar çok insanlar bir araya gelmezse vaka ve hasta sayısı azalır"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara) (Görüntülü/Fotoğraflı)

2- GRAFİKLİ - Türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü" yeni yüzüyle ulaşıma yön verecek

Malatya ile Elazığ arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan ve türkülere konu olan "Kömürhan Köprüsü", bağlantı tüneli ve yeni yüzüyle Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle birleştirecek

"Yeni Kömürhan Köprüsü, Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi"yle Malatya ile Elazığ arasındaki kara yolu daha konforlu hale gelecek ve ulaşım daha da kısalacak

Doğu-batı aksında 16 il için geçiş noktası olacak Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli, turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımı kolaylaştırarak bölgenin ve ülkenin gelişimine de katkıda bulunacak

(Ramazan Ercan/Malatya)

3- Yabancı ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde artış yapmasını bekliyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys:

"TCMB, politika faizinde 150 baz puanlık artış yapabilir"

İspanyol BBVA'nın başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca:

"TCMB, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya çıkarabilir"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen:

"Banka, TL'de istikrarı sağlamak, para politikasındaki güvenilirliği desteklemek, enflasyon beklentilerindeki bozulmayı önlemek için politika faizini piyasa beklentisi olan yüzde 16,50'nin üzerine çıkarabilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomisti Liam Peach:

"TCMB, politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 16,50'ye yükseltebilir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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