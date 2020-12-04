GÜNDEM / 4 Aralık 2020 - Son Dakika

GÜNDEM / 4 Aralık 2020

04.12.2020 08:59
GÜNDEM / 4 Aralık 2020, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil" konulu uluslararası sempozyumun açılışını yapacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil" konulu uluslararası sempozyumun açılışını yapacak.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını çevrim içi yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.

Toplantıyı sadece haber ajansları takip edebilecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Maden Sanayii İşverenleri Sendikasınca (MASİS) düzenlenen "Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi"ne video konferans aracılığıyla katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları Hava Kargo İşbirliği İmza Töreni'ne katılımının ardından Türkiye'den Çin'e ihraç eşya taşıyan ilk treni Marmaray geçişinde uğurlayacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1-Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlere ilişkin 132 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CVK Park Bosphorus Otel'de müzik meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya gelecek ve görüşmenin ardından basın açıklaması yapılacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'de 11. haftanın ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı konuk edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 12. haftası Tuzlaspor-İstanbulspor, Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın TDS Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Metro Enerji Spor Salonu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa'nın ASVEL Feminin takımıyla karşı karşıya gelecek, Polonya ekibi Arka Gdynia ise Çekya temsilcisi USK Prag'la karşılaşacak.

Caferağa Spor Salonu'nda ise A Grubu maçında Rus ekip Dinamo Kursk ile İspanya'dan Perfumerias Avenida mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00/19.00) (Fotoğraflı)

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji maçı yapılacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası Spor Toto-Sorgun Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Adli görüşme odası sayısı 90'a yükseldi

Adalet Bakanlığı tarafından suç mağduru çocuk ve kadınların beyanlarının, hakim ve savcıların olmadığı ortamlarda uzmanlar eşliğinde alınması için oluşturulan 86 adliyedeki adli görüşme odalarında bugüne kadar 22 bin 150 görüşme yapıldı

Bakanlık 2021'in ocak ayı itibarıyla farklı adliyelerde 22 adli görüşme odasını daha hizmete sunmayı planlıyor

(Kemal Karadağ-Ankara)

2- Kıyı Emniyetinin ilk kadın römorkör kaptanı dümen başında

İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden 2012 yılında mezun olup, yeterli mesleki tecrübeyi elde ettikten sonra KEGM'nin Kurtarma-8 Römorköründe göreve başlayan Gizem Turan, kurumdaki "ilk kadın kaptan" olarak tarihe geçti

Kurtarma-8 Römorkörü 2. Kaptanı Gizem Turan:

"Sektördeki kadın sayısı giderek artıyor. Başlangıçtaki kadar az değil. Kadınlar artık bu mesleği daha çok tanıyor ve daha çok içinde olmak istiyor ama yine de kadın istihdam eden şirket sayısı az. Her şirket kadın çalıştırmayı kabul etmiyor. Kıyı Emniyeti bir devlet kurumu olarak buna öncü olduğu için tüm firmalar adına da güzel bir gelişme"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

3- Sel felaketinden etkilenen Doğankent'te riskli binalar yıkılıyor

Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan selden en fazla etkilenen ilçelerden Doğankent'te riskli binalar yıkılarak TOKİ tarafından modern bina ve iş yerleri inşa edilecek

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden:

"88 konut ve 43 dükkanın yıkılmasına karar verildi. Akabinde de hemen bir rezerv alan oluşturuldu. Toplam 30 dönüm olan buralarda 156 konut ve 70 iş yeri yapılacak"

(Atakan Çıtlak/Giresun)

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Mustafa Şentop, Türkiye, Milli, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 4 Aralık 2020 - Son Dakika


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