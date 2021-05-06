GÜNDEM / 6 Mayıs 2021 - Son Dakika

6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "İstatistiklerle Aile" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Niğde heyetiyle Bakanlıkta bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final rövanşında Arsenal- Villarreal ve Roma- Manchester United karşılaşmaları oynanacak.

(Londra/Roma/22.00)

3- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

5- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin 2. tur maçları Slovenya'da başlayacak. Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak.

(Maribor/17.00)

6- CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/19.00)

7- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi İzmir'de kadınların müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/09.00) (Fotoğraflı)

8- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası, serbest stilde müsabakalarla Bulgaristan'da başlayacak; milli sporculardan 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ve 74 kiloda Soner Demirtaş mindere çıkacak.

(Sofya/10.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasından ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş Aygaz maçı oynanacak.

(İzmir/16.00)

ÖZEL HABER

1- Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal:

"Kovid-19 Türkiye Platformu'ndaki 2 aşımız Dünya Sağlık Örgütü listesinde. VLP dayalı aşı girmişti, geçtiğimiz pazar günü de 2. aşımız yani yenilikçi inaktif aşımız da şu an DSÖ listesine girdi"

"Dünyada birçok aşı geliştiriliyor ama DSÖ listesinde verilmiyor, yeterince şeffaflık yok demek. Sadece aşı yapıyoruz değil, bunu dünyaya da açıyoruz. Diyoruz ki aşılarımız yenilikçi ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü listesinde yer alabilecek nitelikte"

(Kadir Yıldız/Kocaeli)

2- Rus heyeti Türkiye'deki "güvenli tatil" imkanını yerinde görecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:

"Güvenli Turizm Sertifika Programının anlatılması çerçevesinde tüm hedef pazar ülkelere yönelik görüşmelerimiz devam ediyor, Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir"

"Ukrayna heyetine Türkiye'de Güvenli Turizm Sertifika Programımızı ve gelen ziyaretçilerin sağlıklı, güvenli ortamda tatil yapmalarına ilişkin aldığımız önlemleri yerinde gösterdik. Onlar da programın güvenli ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Ukrayna pazarımız halen açık, ziyaretçi gelmeye devam ediyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Yeşil sahaların devleri yatırımcısına nisanda keyif vermedi

Geçen ay SL Benfica'nın hisseleri yüzde 29,5, Manchester United'ın hisseleri yüzde 12,6 ve Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 7,4 değer kazandı

Söz konusu dönemde yatırımcısına Juventus yüzde 6,8, Olympique Lyonnais yüzde 3,8 ve AFC Ajax yüzde 1,1 kaybettirdi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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