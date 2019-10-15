Güneş Vakfı'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Mustafa Akıncı'ya sert tepki...

Erzurum Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, K.K.T.C Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapmış olduğu açıklamalardan dolayı kınadı.



Ceylan, kınama mesajında şu ifadelere yer verdi; "K.K.T.C Cumhur Başkanı Mustafa Akıncı Kıbrıs Türk Halkının çektiği zulmü bilmezmiş gibi, Kan, diplomasi diyalog gibi akıl ve izandan yoksun kendi tarihini bilmekten uzak sözler söylemiştir. Bu sözler Kıbrıs Türklüğü için kanını yavru vatan topraklarında akıtmakdan çekinmemiş,ekmeğini tüm baskı ve ambargolara rağmen Kıbrıs Türk'ü ile paylaşmış asil milletimize açık bir hakarettir.



Mustafa Aksoy ve onun düşüncesinde olanlar bilmelidir ki; 30 bin canın katili ve devlet kurmak için yedi düvelin işbirliği yaptığı kanlı terör örgütü ile pazarlık yapılmaz, ancak ve ancak kökü kazınır. Bu anlamda Mustafa Aksoy'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilge lideri Merhum Rauf Denktaş'ın bir sözünü hatırlatmak isterim; "Biz, milli ve manevi değerlerimizi korursak, o değerler de bizi koruyacaktır."



Bu vesileyle Vakfımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran ve Kıbrıs Türklüğü için yapmış olduğu çalışmaları anlatan, ömrünü Kıbrıs davası uğrunda vakfeden K.K.T.C.' nin yeri doldurulamayan Cumhur Başkanı Merhum Rauf Denktaş'ı ve Kıbrıs Türklerinin davasını müdafaa edip Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyaya duyurmak için konuşmalar yapan ve yazan, İngilizlerin ve Rumların ENOSIS düşüncelerine karşı Kıbrıs'ta 1949 yılında kurdukları Kıbrıs Milli Türk Halk Partisinin ismini 1955 yılında değiştirerek Kıbrıs Türktür Partisi yapan ve EOKA'nin kanlı terör olaylarına başlamasının ardından Türk halkının karşı koyabilmesi için Türk Mukavemet Birliğini kuran Dr. Fazıl Küçük'ü minnet ve şükranla yad ediyorum. Ayrıca bu kadar değerli insanların haklı mücadeleler vererek oluşturdukları makamı işgal eden Mustafa Akıncı'yı şiddetle kınıyor ve istifaya davet ediyoruz." - ERZURUM